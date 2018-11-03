BEŞİKTAŞ'IN SORUNU YİNE SAKATLIK

Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk yarısının uzatma dakikalarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinin hemen yanında bulunan top toplayıcıya tepki gösterdi.Güneş, bu görevliye topu geç verdiği gerekçesiyle tepki gösterirken dördüncü hakeme de bu konuda itirazda bulundu. Güneş'in, ilk yarının bitmesinin ardından yanına gelen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir süre konu üzerine konuştukları görüldü.Bu arada, maçın ilk yarısının son dakikalarında teknik direktör Şenol Güneş ile Jeremain Lens'in sert bir şekilde diyaloğa girdiği gözlendi.Beşiktaş, son maçlarda ilk yarılardaki sakatlık sorununu Medipol Başakşehir karşısında da yaşadı.Siyah-beyazlı ekipte 23. dakikada sakatlanan Adriano, oyuna devam edemedi ve 25. dakikada yerini Caner Erkin'e bıraktı.Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Tolgay Arslan sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.Siyah-beyazlı ekibin geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ise sakatlığı nedeniyle Gökhan Töre, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.