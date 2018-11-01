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Şenol Güneş'ten Başakşehir'in silahlarına özel önlem!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kader maçı olarak gördüğü kritik sınav için kolları sıvadı. Tecrübeli hoca takımı galibiyete odakladı.

Kaynak: Takvim
Şenol Güneş'ten Başakşehir'in silahlarına özel önlem!
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01 Kasım 2018 04:29
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı için seferberlik ilan edildi... Teknik Direktör Şenol Güneş bu hafta şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek kritik maç için futbolcularına rakiplerinin tüm özelliklerini anlatmaya çalışıyor.

Başakşehir'in zayıf yönlerini tespit eden Güneş, Adebayor başta olmak üzere Visca, Mossoro, Bajic ve Clichy gibi isimleri etkisiz hale getirmek için plan üstüne plan yapıyor.

RAKİBİN SİLAHLARINA ÖNLEM

Quaresma'nın cezası ve Gökhan Töre'nin sakatlığı nedeniyle özellikle sağ kanatta kimi oynatacağına karar veremeyen Güneş, Başakşehir'in bu sezonki tüm maçlarını tek tek izledi. Rakibin silahlarını durdurmayı planlayan Güneş Mustafa Pektemek'i ilk 11'de oynatmayı hedefliyor.

SERİ GALİBİYETLERE BAŞLAMA ZAMANI

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin artık seri galibiyetlere başlayacaklarını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Başakşehir maçıyla birlikte yükseliş sürecek. Gücümüzü göstereceğiz" dedi.

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