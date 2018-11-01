Şenol Güneş'ten Başakşehir'in silahlarına özel önlem!

Başakşehir maçı için seferberlik ilan edildi... Teknik Direktörbu hafta şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek kritik maç için futbolcularına rakiplerinin tüm özelliklerini anlatmaya çalışıyor.Başakşehir'in zayıf yönlerini tespit eden Güneş, Adebayor başta olmak üzere Visca, Mossoro, Bajic ve Clichy gibi isimleri etkisiz hale getirmek için plan üstüne plan yapıyor.Quaresma'nın cezası ve Gökhan Töre'nin sakatlığı nedeniyle özellikle sağ kanatta kimi oynatacağına karar veremeyen Güneş, Başakşehir'in bu sezonki tüm maçlarını tek tek izledi. Rakibin silahlarını durdurmayı planlayan Güneş Mustafa Pektemek'i ilk 11'de oynatmayı hedefliyor.Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin artık seri galibiyetlere başlayacaklarını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Başakşehir maçıyla birlikte yükseliş sürecek. Gücümüzü göstereceğiz" dedi.