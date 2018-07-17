Şenol Güneş'ten Babel'e yeni görev!

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Süper Ligi 4. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olanteknik direktör, Guangzhou Evergrande Taobao F.C.'nin yolunu tutan Brezilyalı Anderson Talisca'nın boşluğunu doldurmak için elinden geleni yapıyor.Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden ve 26 Temmuz'da ilk resmi maçına B36 Torshavn- St Joseph's eşlemesinin kazananıyla çıkacak olan siyah-beyazlılarda 66 yaşındaki çalıştırıcı, 10 numara transferinin bu karşılaşmaya yetişememesi ihtimalini göz önünde bulundurarak alternatiflere yöneldi.Tecrübeli çalıştırıcı, şimdiye kadar oynanan hazırlık maçlarının bazı anlarında ve antrenmanlarda geçen sezon Brezilyalı yıldıza verdiği görevleri Ryan Babel'e veriyor. Saha içerisindeki yeni görevinin detaylarını 31 yaşındaki yıldıza her seferinde anlatan Güneş, Babel'in şimdiye kadar ortaya koyduğu performanstan da memnun.66 yaşındaki antrenörün B planı ise 4-4-2'ye dönmek. Babel'den 10 numara pozisyonunda istenilen verimin alınamasına karşı, tecrübeli çalıştırıcı Love-Larin ikilisi ile gol arayacak. Ayrıca Babel'den boşalacak sol kanaattaki forma için de en büyük aday, geçen sezonunun tamamını sakatlığı nedeniyle oynamadan geçirmiş olan Gökhan Töre...