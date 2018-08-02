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Şenol Güneş'ten Alvaro Negredo kararı!

Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, B36 Torshavn takımı ile yapılacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş maçının kadrosuna alınmadı.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş'ten Alvaro Negredo kararı!
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02 Ağustos 2018 19:54
Yeni sezonda Beşiktaş'ta olup olmayacağı büyük merak konusu olan İspanyol forvet Alvaro Negredo, Beşiktaş'ın B36 Torshavn ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, ilk 11'de Kanadalı forvet Cyle Larin'e şans verirken yedek kulübesinde Vagner Love ve Mustafa Pektemek yer aldı.

İLK MAÇTA DA OYNAMAMIŞTI

Negredo, Faroe Adaları'nda oynanan ilk maçta kadroda yer almış ancak oyuna girmemişti.

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