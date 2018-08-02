Şenol Güneş'ten Alvaro Negredo kararı!

Yeni sezonda Beşiktaş'ta olup olmayacağı büyük merak konusu olan İspanyol forvet Alvaro Negredo, Beşiktaş'ın B36 Torshavn ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, ilk 11'de Kanadalı forvet Cyle Larin'e şans verirken yedek kulübesinde Vagner Love ve Mustafa Pektemek yer aldı.
İLK MAÇTA DA OYNAMAMIŞTI
Negredo, Faroe Adaları'nda oynanan ilk maçta kadroda yer almış ancak oyuna girmemişti.
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, ilk 11'de Kanadalı forvet Cyle Larin'e şans verirken yedek kulübesinde Vagner Love ve Mustafa Pektemek yer aldı.
İLK MAÇTA DA OYNAMAMIŞTI
Negredo, Faroe Adaları'nda oynanan ilk maçta kadroda yer almış ancak oyuna girmemişti.
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