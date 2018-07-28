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Şenol Güneş'ten Adriano'ya tam not

B36 Torshavn karşılaşmasında forvet arkasında oynayan Adriano, teknik heyetten geçer not aldı.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş'ten Adriano'ya tam not
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28 Temmuz 2018 08:08
B36 Torshavn karşılaşmasında forvet arkasında oynayan Adriano, teknik heyetten geçer not aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in son iki sezonda zaman zaman orta alanda görev verdiği Brezilyalı futbolcu performansıyla alkışları topladı.

Rakip zayıf olsa da Adriano'nun 10 numara bölgesinde etkili oynamasının takım içerisinde iyi bir alternatif oluşturacağını düşünen Güneş, forvet arkasında görev vermeyi düşündüğü Ryan Babel'in yerini şimdilik değiştirmeyecek.

Bu arada siyah-beyazlı teknik heyetin, B36 Torshavn maçında Adriano dışında Lens'i de çok beğendiği aktarıldı. Maçta bir gol atan ve bir asist yapan Hollandalı oyuncudan bu sezon umutlu olan Şenol Güneş, Lens'i özel olarak tebrik etti.

Faroe Adaları turu 200 bin

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşan Beşiktaş, sadece uzun bir seyahat değil aynı zamanda çok masraflı bir yolculuk yaptı.

Bu ülkeye yapılan seyahatlerin Kopenhag üzerinden aktarmalı olması nedeniyle özel uçakla direkt uçuş ayarlayan siyah-beyazlılar, Faroe Adaları'ndaki pistin kısa olması yüzünden bir de küçük uçak telaşına girdi. Faroe Adaları'ndaki konaklama ücretlerinin de yüksek olması nedeniyle Beşiktaş'ın toplamda 200 bin euroluk (1 milyon 100 bin lira) harcama yaptığı bildirildi.



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