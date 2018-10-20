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Şenol Güneş'ten Adem Ljajic kararı!

Milli ara nedeniyle bir çok oyuncusundan eksik bir şekilde Göztepe hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş kafasındaki 11'i yavaş yavaş şekillendirmeye başladı.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş'ten Adem Ljajic kararı!
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20 Ekim 2018 04:42
Milli ara nedeniyle bir çok oyuncusundan eksik bir şekilde Göztepe hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş kafasındaki 11'i yavaş yavaş şekillendirmeye başladı.

Adriano ve Ljajic'in henüz tamamen iyileşmemiş olmaları nedeniyle kadroyu onlar yokmuş gibi tasarlayan siyah - beyazlı teknik adam, Perşembe günü oynayacakları Genk maçını da düşünerek, ona göre bir 11 belirleyecek.

Bugünden itibaren tam kadro hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Güneş'in, Tolgay, Atiba ve Medel'i orta sahada deneyeceği öğrenildi.

Şenol Güneş, Göztepe maçına yetişse bile, Ljajic'i Genk maçına saklamayı planladığı ifade edildi.


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