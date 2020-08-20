Şenol Güneş'ten açıklamalar!

İşte o sözler;



"Belli kesimlere bırakacağımız bir iş değil. Diğer alanlarda olduğu gibi tarım, sanayide olduğu gibi, yatırımı olan ama karşılığını almalıyız. Yurt dışına göndermeliyiz. Yurt dışındakileri geliştirmeliyiz. Kısmen bunu yapıyoruz. Hiç yapmıyoruz desek yalan olur. Süper Lig ve alt liglerde olan takımların bu konuya ilgisini biliyorum. Yatırım yapıyorlar. Bunları daha iyi kullanılabilir hale getirmeliyiz. Yurt dışına göndereceğimiz oyuncu adedini artırmalıyız. Döviz olarak da kazanalım. Ülkemizin tanıtımını yapmış oluruz. Oyuncularımızın ülkeye döviz olarak katkısı olur. En kötü olarak oyuncular alt liglerde oynar. Okulla birlikte yapmak istiyoruz altyapıyı. Hayal bunlar ama yapılmayacak şeyler değil.



Kısır çekişme içindeyiz. Bir şey dersem, azaltma çoğaltma işin parçası. Birçok parametreden biri. Üretip yapacaksınız. Üretmediğiniz yerde yarışmanız kolay olmaz. İhtiyacınız var zaten. Çok tartışılıyor, gündeme girmek istemiyorum. 'Yabancı sayısı olduğu için yurt dışına gitmişler' Ürettiğin için gittiler. Yabancı az, çok olduğu için değil üreteceksin. Üretirsen ihtiyacın yoksa niye alacaksın. Buna rağmen alıyorsan ekonomik olarak kaybedeceksin. Daha iyisi için yeni politikalar üretmeliyiz. Yabancı istiyor, istemiyor dersek kavga büyür, tartışma büyür. 1 yıl sonra ayrı bir platformda yapalım. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'ndan önce bu tartışmayı yapmak istemiyorum.



Bir iş yapıyoruz. Bunun en iyisini yapmalıyız. Buna hazır mıyız? Eksiklerimiz var. Ulaşamıyoruz. Ulaşamıyorsak sorunları çözelim. Yaylada bir çiçek taşın üstünde büyüyebilir. Biz bahçede çiçek yetiştirmeliyiz. Emek, çaba gerekiyor. Bunları yapmayınca olmaz. Uluslararası yarışmalarda daha iyi olmak için daha iyi üretmeliyiz. Kupa da aynı şekilde. Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Katılamamak olumsuz. Katılmak bir adım. Yeni adım gruptan çıkmak, yeni adım finale kalmak, yeni adım kupayı almak. Bunu da sürdürülebilir hale getirmek. Ülke futboluna bakınca bir gerçeği ortaya koyalım. İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa bizden önde. Yenmiş olmamız onlardan daha iyi olduğumuzu göstermez. Ben bunu Dünya Kupası'nda da söyledim. Dünya Kupası'nda üçüncü olunca dünya futbol ülkesi olarak üçüncü değildik. O günkü sonuçları aldık. Bu toplumda yaşıyoruz. Bu çocuklar kulüplerde yaşıyor. Bunu sağlıklı kılmamız lazım. Yatırımları daha büyük yapmalıyız. Avrupa Şampiyonası'nda hedefim gruptan çıkmak. Oynadığımız futbolla ses getirmek, gündemi yakalamak, beğeni almak. Biz bu dönemde bunu iyi yaptık. Kendi ülkemizde, takım içinde başarılı kılmak. Ben keyif alıyorum bu işten. Arkadaşlarına, şehre, ülkeye gösteriyorsun. Halk seviyor. Şimdi bunu Avrupa'ya taşıyacağız.



Bu kupa arzumuz var ama eksik görüyorum kendimizi. Bunu Fransa da söyledi. Dünya Kupası'nı aldıklarını ama bunu ne kadar hak ettiklerini söylediler. Bizi 2 maçta yenemediler ama biz de İzlanda'ya yenildik. Biz ülkemizi yarıştıran hale getirmemiz lazım. Kulüp yapıları, antrenör, federasyon hepsini değiştirmemiz lazım.



Eldeki oyuncuları iyi kullanmak gerekiyor. Biz bunu zaten iyi yapıyoruz. Hayal satacak halimiz yok ama hayallerimiz var. Ders almak, ders vermek karşılıklı olacak şeyler. Hatalar yapmak olacak. Santrforda Burak, Cenk, Enes, Ahmed Kutucu. Sayı az. Fransa'nın kadrosuna bakınca birçok oyuncusu milli takıma hiç girmemiş ama bizim kulüpler peşinden gidiyor. Sol bekte Umut. Umut'u geçecek oyuncu arıyorum. Bolu'dan, Bursa'ya, Fransa 2. Lig'de oynuyor. Biz kaç tane oyuncu üretebildik. Var almıyorsak orada eleştiririz.



Santrforda zenginliği artırmamız lazım. Burak, bu yaşta Fransa'ya gidiyorsa biz de onu parçalamaya çalışıyorsak yanlış var. Eleştiri üslubumuzu değiştirmeliyiz. 35 yaşında, benim beğendiğim Lille'e transfer olabiliyor. Biz ondan para kazanmış olduk. Avrupa'da yaşlı yabancı oyuncuların ülkemize gelmesinden başarı bekliyoruz. Övdüğüm ülkeye oyuncu verdik. Derslik olay. Burak'a inancım, inadım bu yüzden. Bunu nasıl yapacağız? Antrenörleri eğiteceğiz. Mental, karakter, hayata bakış olarak da güçlendirmemiz lazım. Oyuncuları çocukluktan başlayarak yukarı doğru tamamlamamız lazım. Ülkemizde futbolcu üretecek ülkeyiz. Buna ihtiyacımız var. Böyle bir iş sahası var. Almanya'da genç oyuncunun katılımı zor. Futbolu ikinci plana atabiliyor. Zor bir iş dalı olarak görüyor. Biz de ihtiyaç. Tıpkı NBA'deki siyahi oyuncular gibi...



Benim önceliğim, eldekileri oynatmak. Belki birkaç yeni oyuncu daha alacağız ama ülkemizde az oyuncu üreteceğiz. Bu nüfusa göre daha çok oyuncu üretmeliyiz.



Düşüncemde Mert Müldür var. Hiç resmi maçı yok. Onu çağırdım. Bir de Orkun Kökçü var. Mert Çetin var, Ertuğrul Ersoy var. Bunların bazılarını alacağım.



Başarı olarak beni en çok şaşırtan oyuncu Umut Meraş oldu. Deplasmandaki Fransa maçında ve buradaki İzlanda maçında iyi oynadı. İlk Fransa maçında Hasan Ali de çok iyiydi. Başakşehir'e gitti, orada izleyeceğiz. Sol bek dışındaki bölgelerde sıkıntı yaşamadım. Alt lig, rezerv lig benim alanım değil. Ben üretim, üretim, üretim diyorum.



Beşiktaş büyük bir camia. Yapılanma içine girdi. Ekonomisini düzeltiyor, belli bir noktaya geldi. Trabzon'un ikinciliğini UEFA elinden alınca böyle bir şansı oldu. Bunun da haksızlık olduğunu düşünüyorum.



Emre Belözoğlu kalsaydı zaten gelecekti. Oynasın oynamasın gelecekti. Oyuncu, kaptan ve bir büyük olarak önemsiyordum. Ona uygun davrandı. Geçmişte agresif görüntüleri olsa da hiç hata yapmadı. Herkesin hataları olabilir. Hatalardan ders çıkarıyorsa çözüm getirir. Emre çok büyük futbolcu. Çok güzel başladı, çok güzel bitirdi. 100 defayı geçen milli forma sayısı var. Büyük kulüplerde oynadı, uluslararası oynadı. Yöneticilik tarafına kaydı. Avrupa Şampiyonası'na katılmak onun da hakkı. Gelirse başımızın üstünde yeri var. O gelirse 5 dakikada olsun oynamak ister. Bütün oyunculara örnek olsun. 40 yaşında 41 kere maşallah durumuna geçti. Bütün oyuncular öyle olsun isterim. Burak'a da söylüyorum. Dalgalanmalar geçirdi. Kalbi temizdir. Ülkesini, takımını seven biridir.



Arda Turan'a da kapı açık, her oyuncuya açık. Kapatma gücüm yok benim. Davranışları, hataları, doğruları... O günkü ihtiyaçlara bakmak lazım. Arda'yı herkes beğeniyor. Uluslararası başarısı var. Başından birkaç hadise geçti, milli takımda, özel yaşantısında. Hem Arda için hem Galatasaray için güzel oldu. İki sevgili buluştu gibi bakmak lazım. Sıkıntılar oldu mu oldu. Kabul edilemeyenleri özürle kapatmak lazım. Hatalardan ders çıkarmak lazım. Hataları sık sık tekrarlamamak lazım. Hata yapmıyorsun ama başka sıkıntı veriyorsun, o da olmaz. Bizim görevimiz bir katkı yapmak. Düşüncemle, bedenimle, ruhumla..."



