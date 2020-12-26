Şenol Güneş'ten Abdülkerim Bardakçı'ya markaj

Uzun bir süredir milli takıma oyuncu gönderemeyen Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı sevinci yaşanıyor.



Sezon başında kiralık gittiği 1. Lig ekibi Altay'dan dönen 26 yaşındaki stoper, performansıyla göz dolduruyor. Son oynanan Kayseri maçında 90+8'de kazandığı top ile takımının zafere uzanmasını sağlayan yıldız oyuncu, A Milli Futbol Takımı'nın hocası Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. Abdülkerim, mart ayında da milli takıma seçilmeyi hedefliyor. Öte yandan tecrübeli savunmacı, hücuma verdiği katkı ile de dikkat çekerken, 12 maçta 2 asist yaptı.



