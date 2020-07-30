Şenol Güneş'ten 21 takım kararına itiraz geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de 21 takımlı lig formasyonuna sıcak bakmadığı ortaya çıktı

Haber; Milliyet
Şenol Güneş'ten 21 takım kararına itiraz geldi
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30 Temmuz 2020 08:28
TFF Yönetim Kurulu toplantısı öncesindeki yemekte yer alan A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım sayısının artmasına, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı sayısının ötelenmesine itiraz etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere toplantıda bulunan herkese gerekçelerini anlatan Güneş, lig planlaması için federasyonu zorlayan kulüplerin turnuva yapacaklarına dikkat çekti ve kendileriyle çeliştiklerini dile getirdi.

Şenol Güneş, 21 takımlı Süper Lig'in Türk futboluna katkı sağlamayacağını düşündüğünü söyledi. Güneş'in bu konuda açıklama yapması bekleniyor.





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