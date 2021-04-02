Şenol Güneş'ten '200 bin euro prim' iddiasına yanıt

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş prim iddiaları üzerine açıklama yaptı. İşte Şenol Güneş'in sözleri...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten '200 bin euro prim' iddiasına yanıt
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02 Nisan 2021 16:02
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım'a TFF'nin prim dağıttığı iddialarına cevap verdi.

Basında çıkan iddiaları yalanlayan Şenol Güneş, "Milli Takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır. Bu tür iddialar asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamanın devamı şöyle: "Milli Takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır, bu tür iddialar asılsızdır. Benim böyle bir konudan bilgim yok. Bizim aklımızda prim diye bir şey yok, bunlar neden gündeme getiriliyor anlamıyorum. Ben böyle bir çalışmanın içinde olmadım. Şu anda ne primi konuşuruz ne parayı konuşuruz ne de başka bir şeyi. Biz tamamen Türk Milli Takımı'nın başarısına odaklanmış durumdayız. Bütün oyuncularım da aynı şekilde."



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