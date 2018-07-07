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Şenol Güneş'ten 10 numara talebi!

Şenol Güneş, yönetime transferde ilk olarak orta saha sorununu halletmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş'ten 10 numara talebi!
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07 Temmuz 2018 09:35
Transferde takımdan gidecek oyunculara göre hamleler geliştirmeye çalışan Beşiktaş Yönetimi, önceki gün Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek fikir alışverişi yaptı.

Slovakya kampını ziyaret eden Başkan Fikret Orman, Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir transfer zirvesi yapan Güneş, en acil transferin 10 numara olduğunu yineledi. Sağ bek için Rafael ile prensip anlaşmasına varan fakat tecrübeli çalıştırıcının, Dorukhan Toköz için vereceği raporu bekleyen yönetim, forvet çalışmalarını Negredo'nun ayrılmasının ardından başlatacak.

Avusturya kampından sonra transferde ciddi hamleler yapmayı düşünen Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş'in, "Bir orta saha ve forvet önceliğimiz var. Onun dışında acele etmeye gerek yok. Sağ bek için Dorukhan'ın performansına bakmalıyız. Ayrıca Vida, Pepe ve Quaresma takımda kalmalı ama kulübü mali anlamda katkı sağlayacak bir rakamda teklifler gelirse o zaman karar yönetimin" dediği öğrenildi.

Bu toplantının ardından Beşiktaş Transfer Komitesi'nin öncelikle bir orta saha oyuncusu transfer etmeye çalışacağı diğer mevkilerde ise hem kamptaki gelişmelere hem de gelecek tekliflere göre hareket edilecek.



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