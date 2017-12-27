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Şenol Güneş'tan Arda Turan sözü; "Beğenirim"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Arda Turan gündemimizde yok" dedi ama Şenol Güneş, Arda Turan transferine dair olumlu sinyaller verdi.

Kaynak: Haberturk
Şenol Güneş'tan Arda Turan sözü; 'Beğenirim'
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27 Aralık 2017 11:08
Habertürk Spor'dan Meriç Müldür, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Arda Turan ile ilgili düşüncelerini yazdı:

"Tabii büyük transfer... Haliyle de zor transfer. Arda'nın "evet" demesi yetmiyor. Beşiktaş'ın Barcelona ile anlaşması, takım içi dengeleri gözetmesi gerekiyor. Ve bu transfer tabii ki ocak ayı döneminin ne kadar hareketli geçeceğiyle de Beşiktaş'ın gelecek yıllara yönelik planlamasıyla da ilintili. Yani sadece ligin ikinci yarısı dikkate alınmamalı. Gelecek sezon da önemli değişiklikler olacaktır Beşiktaş'ta.. Ki tüm bunların planlamaları sezon başından beri yapılıyor.

Devre arası için 10 numara transferi gündemde. Sağ bek mevkii için de arayış var. Brezilya'dan 3 futbolcunun ismi alternatifler arasında. Everton'ın "Tosic ya da Vida'yı bize verin" teklifi sıcaklığını koruyor. Tüm bunlar da Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda şekilleniyor, şekillenecek.

Şenol Güneş sezon başı Burak Yılmaz'ı ısrarla istedi, taraftar baskısıyla transfer veto yedi. Şimdi Burak'ın performansı ortada. Yönetim aynı hatayı bu kez yapmaz gibi. Şartlar tam anlamıyla oluşursa Arda'yı bitirir. Arda konusunu dün Şenol Hoca'ya da sordum. Söyledikleri şöyle: "Benim şu anda elimde bir kadrom var. Birileri giderse birileri de gelecektir. Alternatifi yoksa kimseyi bırakmak istemem.

"Örneğin Cenk'i göndermeyi düşünmem. Giderse de ona göre çözüm ararız.Arda'yı da tabii ki beğenirim. Ve bunları kamuoyunda konuşmam, başkanla yönetimle konuşurum. Çünkü işin ekonomik boyutu var. O da yönetimin alanı."

Hocanın ifadeleri böyle. Bugünlerde başkandan yöneticisine de Beşiktaşlılar "Arda şu an gündemimizde yok" diyor. Tabii ki öyle olacak. Gündeme girmesi için şartların oturması, gidecek-gelecek isimlerin netleşmesi gerekiyor. Örneğin başkan 4.5 milyon Euro'ya razı olsa Benfica, Talisca'yı bugün Çin'e satacak. Fakat Fikret Orman 10 milyon Euro istiyor"

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