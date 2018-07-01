Şenol Güneş'in yeni prensi; Larin

Beşiktaş'ta Slovakya kampı başlarken, bütün gözler forvet hattına çevrildi. Mevcut kadroda gol bölgesinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda teknik direktör, çare arıyor.Transfer konusunda henüz net bir adım atılmazken, Alvaro Negredo da kamp kadrosunda bulunmuyor. Vagner Love için de gelecek bir teklife onay çıkması bekleniyor. Güneş'in eldeki en önemli iki alternatifi; Mustafa Pektemek veolarak dikkat çekiyor.Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılıp özellikle son haftalarda attığı 4 golle coşan Larin'den beklenti bir hayli fazla... Son yıllarda Şenol Güneş'in yetiştirdiği ve parlattığı genç oyuncuların ardından 23 yaşındaki Larin için de benzer bir umut doğdu. Bilhassa kamp döneminde Güneş'in, hazırlık maçlarında direkt forvet olarak kullanması bekleniyor. Yetenek ve potansiyel olarak kalitesi bilinen ancak halen eksikleri olduğu yorumlanan Kanadalı futbolcunun bu kampta Şenol Güneş'in yakın takibinde olacağı aktarıldı.Buna göre Güneş, sürekli olarak oyuncusunu takip edecek, eksikleri giderecek, zayıf yönleri telkinler ve pratiklerle atlatmaya çalışacak.Larin'in iki ayağına kullanabilmesi, yaşı, potansiyeli, yeteneği ve fiziği en büyük artıları. Şenol Güneş'e göre ise kafa toplarında özellikle zamanlama konusunda zaaflar yaşayan genç oyuncunun bu durumu da olumluya çevirmesi amaçlanıyor.MLS'te Orlando City'de oynarken de gol yollarında etkili olan Larin, Beşiktaş'ta da fırsat bulduğu maçlarda kalitesini göstermişti. Uyum sorununu da atlatan ve artık tamamen kulübe alışan 23 yaşındaki yıldızın yeni sezonun adeta parlayan ismi olup, tıpkı bir yeni transfer havasıyla takıma renk katacağı düşünülüyor.Şenol Güneş tarafından son dönemde yetiştirilen ve parlayan yıldız forvetlerin fazla olması umutları artırıyor. Cyle Larin konusunda da benzer bir gelişmeyi bekleyen Beşiktaş'ta önceki örnekler de dikkat çekiyor.Güneş'in Beşiktaş döneminde değer katıp yıldızlaştırdığı Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar ve sıkıntılı dönemden çıkarıp gol krallığına taşıdığı Mario Gomez isimleri öne çıkıyor.Bursaspor'da Jose Fernandao'yu gol krallığına taşıyan Güneş, Trabzonspor'da da Burak Yılmaz, Fatih Tekke ve Umut Bulut gibi isimlerin gelişmesinde katkı sunmuştu.