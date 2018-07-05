Şenol Güneş'in ''Üç Silahşörler''i

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Yeni sezon öncesi henüz genç Dorukhan ve Güven dışında transfer yapmayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş geçen sezon fazla yararlanmadığı oyuncularına bu sezon çok güveniyor.Bu isimlerin başında da sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve 2017-18'in son haftalarda takıma dahil olan Gökhan Töre, beklentilerin çok uzağında kalan Hollandalı Jeremain Lens ve devre arasında takıma katılan ancak çok fazla şans bulamayan Kadanalı Clye Larin geliyor.Şenol Güneş'in İspanyol Alvero Negredo ve Brezilyalı Vagner Love'ı kadroda düşünmediğini açıklamasının ardından şu an takımın 1 numaralı golcüsü durumunda bulunan Larin de sorumluluğunun bilincinde olduğunu önceki günkü basın toplantısında net bir şekilde ifade etti. Güneş'in yakından ilgilendiği Kanadalı golcü, "Bana güvenin, buradayım" diyerek iddiasına ortaya koyarken antrenmanlardan sonra yaptığı özel çalışmalarla kendisini yeni sezona hazırlıyor.Sezon öncesinde küçülmeye gidecek olan Kartal'da gönderilmesi muhtemel oyuncuların başında gösterilen Lens de kalmakta kararlı. Larin gibi özel çalışmalar yapan hatta Larin'e ekstra idmanlarda eşlik eden Hollandalı geçen sezonun kötü izlerini silmekte kararlı. Öyle ki Lens, F.Bahçe'de 26 lig maçında 4 gol, 12 asistle oynarken Beşiktaş'ta 24 lig maçında 1 kez ağları havalandırabilmişti.Ligin son haftasındaki Sivas maçında sahada kaldığı son 8 dakika dışında geride kalan sezonda Beşiktaş formasına uzak kalan Gökhan Töre de patlama yapması beklenen diğer bir futbolcu. Sezon sonu mukavelesinin bitecek olan Gökhan'ın siyah-beyazlı kulüpteki geleceği açısından da bu sezon ortaya koyacağı performans büyük önem taşıyor.