Şenol Güneş'in transfer talebi belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya kampındaki sezon hazırlıkları sürerken yönetimden stoper takviyesi istedi.
Son olarak Mitrovic'in Club Brugge'e satılması ile siyah-beyazlıların elinde Pepe, Vida, Medel ve genç takımdan Fatih Aksoy kaldı.
Stoper mevkiinde sıkıntılar yaşayan tecrübeli teknik adamın yöneticilere "Mitrovic de gitti, lig başlamadan iki stoper transferi lazım" dediği öğrenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Son olarak Mitrovic'in Club Brugge'e satılması ile siyah-beyazlıların elinde Pepe, Vida, Medel ve genç takımdan Fatih Aksoy kaldı.
Stoper mevkiinde sıkıntılar yaşayan tecrübeli teknik adamın yöneticilere "Mitrovic de gitti, lig başlamadan iki stoper transferi lazım" dediği öğrenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın