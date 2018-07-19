  •  
    Tottenham'dan F.Bahçe için zorunlu bir madde!
  •  
    Beşiktaş'ta yeni itiraflar; "Evet, Babel gidebilir..."
  •  
    Gignac'tan flaş transfer itirafı; "Teklif aldım..."
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Süper Lig'de TARİHİ bir dönem şu an sona erdi

Şenol Güneş'in transfer talebi belli oldu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, ayrılan ve ayrılması beklene futbolcuları göz önünde bulundurarak takviye istediği mevkii belirledi.

Kaynak: Sabah
Şenol Güneş'in transfer talebi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2018 11:11
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya kampındaki sezon hazırlıkları sürerken yönetimden stoper takviyesi istedi.

Son olarak Mitrovic'in Club Brugge'e satılması ile siyah-beyazlıların elinde Pepe, Vida, Medel ve genç takımdan Fatih Aksoy kaldı.

Stoper mevkiinde sıkıntılar yaşayan tecrübeli teknik adamın yöneticilere "Mitrovic de gitti, lig başlamadan iki stoper transferi lazım" dediği öğrenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için