Şenol Güneş'in Talisca hasreti sona erdi: Kagawa!..

SHINJI KAGAWA'YA ÖZEL KARŞILAMA

ADEM LJAJIC BUNDAN SONRA SOL KANATTA

Antalyaspor maçında oyuna girdiği an skora etki eden Shinji Kagawa'nın, Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynayacağı kritik maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş'in, Kagawa'nın oyunundan ve takım arkadaşlarıyla olan uyumundan etkilendiği, bu nedenle Bursaspor maçında ilk 11'e koyacağı belirtildi. Japon yıldızın maç dışında antrenmanlarda gösterdiği performanstan da çok etkilenen Güneş'in, merkezde aradığı hem skorer hem pasör oyuncuyu bulmanın sevinci içerisinde olduğu da kaydedildi.Anderson Talisca'dan sonra bu bölgede sezon başından beri kriz yaşayan Beşiktaş'ın, Kagawa ile birlikte Talisca özleminin de biteceğinin altı çizildi.Beşiktaşlı taraftarların, ilk maçtan gönüllere giren Shinji Kagawa için de özel hazırlıkları olduğu belirtildi. Bursaspor maçından önce tribünlere çağrılacak olan Japon yıldıza, geleneksel Japon selamı verilecek.Shinji Kagawa'nın forvet arkasındaki rolü almasının ardından Şenol Güneş'in Adem Ljajic'i sol kanatta görevlendireceği belirtildi. Taktik idmanlarda sol kanatta denenen Ljajic'in buradaki performansının tatmin edici olduğu kaydedildi. Güneş'in idman sonrası Ljajic ile bir görüşme yaptığı ve yeni mevkisi hakkında görüşünü istemesi üzerine Novi Pazarlı yıldızın, "Daha önce sol kanatta oynadım. Benimn için hiç problem olmaz." dediği öğrenildi.