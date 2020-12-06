Şenol Güneş'in takip ettiği Beşiktaşlı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaşlı ismi takibine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Şenol Güneş'in takip ettiği Beşiktaşlı
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06 Aralık 2020 11:56
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, son 3 lig maçında ilk 11'de forma giyerken, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

As takım'da ilk kez 2018-19 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş sayesinde oynayan Rıdvan'ın çıkışı eski hocasının da dikkatini üzerine çekmiş durumda....

A Milli Takım'daki sol bek sıkıntısını daha önce ifade eden Güneş'in oyuncuyu mart ayındaki hazırlık maçlarının kadrosuna çağırabileceği belirtildi. Başarılı sol bek de "Böyle oynarsam milli takım benim için hayal değil" demişti.



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