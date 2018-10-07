Şenol Güneş'in Konya planı! Kanatlar...

Malmö maçında rotasyon nedeniylekanattaki yıldızları da kulübeye çekildi... Ryan Babel ve Ricardo Quaresma'nın yokluğu siyah-beyazlı takımın da dengesini bozarken ikili Konyaspor maçı ile birlikte ilk 11'deki yerlerine dönüyor. Teknik heyet de Konyaspor analizini tamamlarken yeşil-beyazlıları kanatlardan vurmayı hedefliyor.İki yıldızın etkili oyunu ile kanatlardan hücumu sürekli beslemek isteyen Şenol Güneş ve kurmayları ayrıca bu ikiliden sık sık da ceza alanı içine girerek kaleyi görür görmek şut çekmelerini istedi.Forvet hattında geçen hafta ligde ilk kez kullandığı Vagner Love'ı yine ilk 11'de kullanacak olan Şenol Güneş, bu oyuncunun da takıma daha da adapte olması için elinden geleni yapıyor. Negredo sonrasında elinde Larin kalan ve yetersiz performansı sonrasında Kanadalı oyuncuyu kulübeye çeken Güneş, Konya'da Babel ve Quaresma'nın etkili kanat oyununda Love'ı daha da verimli kullanıp 3 puanla dönmenin hesaplarını yaptı.Fenerbahçe ile oynanan derbide 2 sarı kart sonrasında oyundan atılan Caner Erkin cezasının ardından sahaya dönüyor. Kayseri maçında görev alamayan Caner Erkin, Adriano'nun da sakatlığının sürdüğü haftada Konya'da sahadaki isim olacak. Avrupa listesinde adı olmadığı için Malmö'de oynamayan Atiba Hutchinson da ilk 11'de olacak.