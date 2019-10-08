Şenol Güneş'in kafasında çift forvet var

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Rakibine Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlanan ay-yıldızlılarda kritik maçta tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.Oynadığı 6 maçta 15 puan toplayarak averajla liderlik koltuğunda bulunan Milli Takım'da Şenol Güneş, Arnavutluk maçının 11'ini de kafasında belirlemeye başladı. Bu karşılaşmanın kazanılması durumunda Fransa ile bir nevi final maçına çıkacaklarını hatırlatan Güneş'ten planını da şekillendiriyor.Tecrübeli teknik direktör, Arnavutluk karşısında ileri hatta Cenk Tosun ve Burak Yılmaz'ı birlikte oynatmayı planlıyor.Şenol Güneş'in orta saha için henüz kararını vermediği öğrenildi. Mahmut Tekdemir, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci'den oluşan bir üçlü düşünen Güneş'in duruma göre Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'a da forma verebileceği kaydedildi.MERT GÜNOKZEKİ ÇELİKÇAĞLAR SÖYÜNCÜMERİH DEMİRALUMUT MERAŞMAHMUT TEKDEMİRYUSUF YAZICIİRFAN CAN KAHVECİHAKAN ÇALHANOĞLUCENK TOSUNBURAK YILMAZ