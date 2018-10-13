Şenol Güneş'in hücum endişesi!

sezon başından beri forvet hattındaki eksiklik endişe yaratıyor. Golcü konusunda transfer dönemini istediği gibi geçiremeyen Kartal, devre arası dönemine kadar adeta eli kolu bağlı bekliyor.Şenol Güneş'in takımında forvet konusunda belirsizlik ciddi anlamda yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam sezon başından beri istikrarlı bir hücum hattını oluşturamamanın eksikliği ile uğraşıyor. Zaman zaman saha sonuçlarına da yansıyan bu eksiklik, Güneş'i zorluyor. Sezon başında Cyle Larin'i birinci forvet olarak değerlendiren başarılı çalıştırıcı, istediği verimi alamayınca bir dönem Alvaro Negredo'yu kullandı.Negredo'nun da Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a gitmesi sonrasında alternatif sayısı düşen Kartal'ın çaresine Babel'i joker olarak kullanmak yetişti.Ancak yine de tam randıman alamayan Şenol Güneş mecburen gözden çıkardığı Vagner Love'a yöneldi. Love ile gitmek isteyen Beşiktaş'ta sadece 16 resmi maçta 4 farklı isim forvette denendi. 16 maçta 32 gol atıldı. 32 golün 15'i de bu 4 farklı forvetten geldi.Beşiktaş'ta bu süreçte yaşanan forvet istikrarsızlığı sonrası ortaya çıkan gol tablosu şöyle oldu:Vagner Love: 7 maç 3 golRyan Babel: 14 maç 6 golCyle Larin: 11 maç 3 golAlvaro Negredo: 6 maç 3 gol