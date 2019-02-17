Şenol Güneş'in hedefi 75 puan!

büyük düşünüyor... Ligin 2. yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Kartal oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplarken şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olduğunu gösterdi.2019 yılına fırtına gibi başlayan Siyah-Beyazlılar'ı kalan 12 maçta iyi bir fikstür de bekliyor.Beşiktaş 12 maçın 7'sini evinde oynarken 5 deplasmana çıkacak. Kartal evinde F.Bahçe, Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Ankaragücü, Alanyaspor ve son hafta da Kasımpaşa'yı ağırlayacak..Beşiktaş kalan laçlarda Kayseri, Ç.Rize, Sivas, G.Saray ve Trabzon ile de deplasmanda oynayacak. Güneş ve tüm futbolcular Y.Malatya zaferinden sonra şampiyonluk için tek yumruk oldu.