Şenol Güneş'in hedefi 75 puan!

Beşiktaş büyük düşünüyor... Ligin 2. yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Kartal oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplarken şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olduğunu gösterdi.
2019 yılına fırtına gibi başlayan Siyah-Beyazlılar'ı kalan 12 maçta iyi bir fikstür de bekliyor.
FİKSTÜR AVANTAJI BÜYÜK
Beşiktaş 12 maçın 7'sini evinde oynarken 5 deplasmana çıkacak. Kartal evinde F.Bahçe, Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Ankaragücü, Alanyaspor ve son hafta da Kasımpaşa'yı ağırlayacak..
ÖZGÜVENLERİ YERİNE GELDİ
Beşiktaş kalan laçlarda Kayseri, Ç.Rize, Sivas, G.Saray ve Trabzon ile de deplasmanda oynayacak. Güneş ve tüm futbolcular Y.Malatya zaferinden sonra şampiyonluk için tek yumruk oldu.
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2019 yılına fırtına gibi başlayan Siyah-Beyazlılar'ı kalan 12 maçta iyi bir fikstür de bekliyor.
FİKSTÜR AVANTAJI BÜYÜK
Beşiktaş 12 maçın 7'sini evinde oynarken 5 deplasmana çıkacak. Kartal evinde F.Bahçe, Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Ankaragücü, Alanyaspor ve son hafta da Kasımpaşa'yı ağırlayacak..
ÖZGÜVENLERİ YERİNE GELDİ
Beşiktaş kalan laçlarda Kayseri, Ç.Rize, Sivas, G.Saray ve Trabzon ile de deplasmanda oynayacak. Güneş ve tüm futbolcular Y.Malatya zaferinden sonra şampiyonluk için tek yumruk oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın