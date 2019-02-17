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Şenol Güneş'in hedefi 75 puan!

Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi giren Beşiktaş kalan maçların 7'sini evinde oynayacak. Güneş ve tüm futbolcular 12'de 12 yaparak 75 puanı hedefliyor.

Kaynak: Takvim
Şenol Güneş'in hedefi 75 puan!
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17 Şubat 2019 08:46
Beşiktaş büyük düşünüyor... Ligin 2. yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Kartal oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplarken şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olduğunu gösterdi.

2019 yılına fırtına gibi başlayan Siyah-Beyazlılar'ı kalan 12 maçta iyi bir fikstür de bekliyor.

FİKSTÜR AVANTAJI BÜYÜK

Beşiktaş 12 maçın 7'sini evinde oynarken 5 deplasmana çıkacak. Kartal evinde F.Bahçe, Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Ankaragücü, Alanyaspor ve son hafta da Kasımpaşa'yı ağırlayacak..

ÖZGÜVENLERİ YERİNE GELDİ

Beşiktaş kalan laçlarda Kayseri, Ç.Rize, Sivas, G.Saray ve Trabzon ile de deplasmanda oynayacak. Güneş ve tüm futbolcular Y.Malatya zaferinden sonra şampiyonluk için tek yumruk oldu.

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