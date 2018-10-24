Beşiktaş'ta teknik ekip, perşembe günü Genk karşısında sahaya süreceği 11 konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kalede eldivenleri son maçlarda beklentilerin altında kalmasına rağmen Loris Karius'a vermeyi planlayan teknik direktör Şenol Güneş, Adriano'nun sakatlığının devam etmesi sebebiyle sol bekte Caner Erkin'i, sağ bekte ise Gökhan Gönül'ü sahaya sürecek.Stoper hattında Pepe ve Domagoj Vida'yı görevlendirecek olan Güneş, ön liberoda Atiba Hutchinson'ın UEFA listesinde yer almaması sebebiyle Gary Medel-Tolgay Arslan'ı sahaya sürecek. Sol kanatta Ryan Babel'e, sağda ise Göztepe karşısına yedek kulübesinde başlayan Ricardo Quaresma'ya forma verecek olan deneyimli çalıştırıcı, sakatlığını geride bırakan Adem Ljajic'i de 10 numarada görevlendirecek.Teknik direktör Şenol Güneş, 11 konusunda tek kararsızlığını forvet hattında yaşıyor... Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr'a transfer olmasının ardından elinde; Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek kalan Güneş, Pektemek'in form olarak oldukça geride bulunması sebebiyle Love veya Larin'i 11'e yazacak.Son haftalarda formayı devralan Vagner Love'ın istikrar sorunu yaşamasını göz önünde bulunduran Şenol Güneş'in, Kanadalı Larin'in, etkili idman performansını göz önünde bulundurup son kararını bugün vermesi bekleniyor.