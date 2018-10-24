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Şenol Güneş'in Genk 11'inde 10 isim belli...

Şenol Güneş, Genk karşısında sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Eksik isimlerin geri dönmesi sonrasında kadro oluşturma konusunda eli güçlenen tecrübeli hoca, sadece forvet hattında Love ile Larin arasında ikilem yaşıyor.

Kaynak: Türkiye
Şenol Güneş'in Genk 11'inde 10 isim belli...
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24 Ekim 2018 10:26
Beşiktaş'ta teknik ekip, perşembe günü Genk karşısında sahaya süreceği 11 konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kalede eldivenleri son maçlarda beklentilerin altında kalmasına rağmen Loris Karius'a vermeyi planlayan teknik direktör Şenol Güneş, Adriano'nun sakatlığının devam etmesi sebebiyle sol bekte Caner Erkin'i, sağ bekte ise Gökhan Gönül'ü sahaya sürecek.

Stoper hattında Pepe ve Domagoj Vida'yı görevlendirecek olan Güneş, ön liberoda Atiba Hutchinson'ın UEFA listesinde yer almaması sebebiyle Gary Medel-Tolgay Arslan'ı sahaya sürecek. Sol kanatta Ryan Babel'e, sağda ise Göztepe karşısına yedek kulübesinde başlayan Ricardo Quaresma'ya forma verecek olan deneyimli çalıştırıcı, sakatlığını geride bırakan Adem Ljajic'i de 10 numarada görevlendirecek.

KARARI BUGÜN VERECEK

Teknik direktör Şenol Güneş, 11 konusunda tek kararsızlığını forvet hattında yaşıyor... Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr'a transfer olmasının ardından elinde; Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek kalan Güneş, Pektemek'in form olarak oldukça geride bulunması sebebiyle Love veya Larin'i 11'e yazacak.

Son haftalarda formayı devralan Vagner Love'ın istikrar sorunu yaşamasını göz önünde bulunduran Şenol Güneş'in, Kanadalı Larin'in, etkili idman performansını göz önünde bulundurup son kararını bugün vermesi bekleniyor.



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