Şenol Güneş'in Galatasaray'ı yenmek için belirlediği o formül

Şenol Güneş futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Bu ülkenin en iyi takımı olduğumuzu biz söylemiyoruz, kamuoyu söylüyor. Ancak bu lafta kalmamalı. En iyi takım, en ciddi rakiplerini yenmeli. G.Saray karşısında sahaya çıkın ve en iyi olduğunuzu gösterin" ifadelerini kullandı.

Lig yarışında son viraja girdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Tecrübemizin sahaya yansıması lazım. Sakin kalmamız, sahada kalmamız, işimizi tam konsantrasyonla, birbirimize yardım ederek yapmamız gereken bir maç. G.Saray lider ancak orada biz olmak istiyoruz. Bu nedenle de G.Saray'ı yenmeliyiz. Bunu yapacak gücümüz, kalitemiz, tecrübemiz var. Mücadele edeceğiz. Artık ligin sonu. Tüm kapasitemizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş derbi taktiğini belirledi.Şenol Güneş, oyuncularının rakibi kilitlemesini ve ilk maçta olduğu gibi yüzde 60'ın üzerinde topla oynamasını istedi. Galatasaray'ın sahasında oynadığı maçlarda karşılaşmalara hızlı başladığını oyuncularına ısrarla ifade eden Güneş, özellikle orta sahadaki ve beklerdeki isimlere uyarılarda bulundu.Sarı-Kırmızılılar'ın en önemli oyuncusu olan Gomis ise, ilk maçta olduğu gibi Tosic-Pepe ikilisiyle durdurulacak.Bu maç öncesinde oyuncularına ilk yarıdaki maçı hatırlatan Güneş, Beşiktaş'ın yüzde 60 topla oynama istatistiği yakalamasının karşılaşmanın sonucunu belirlediğini ifade ederek, yine aynı oyun sistemiyle sahada olacaklarını ifade etti. Galatasaray orta sahasına karşı Medel-Atiba ikilisiyle baskı kurmak isteyen Güneş, özellikle hücumda Babel-Talica ve Quaresma üçlüsüne çok güveniyor. Galatasaray'da Serdar Aziz'in cezalı olması da, Negredo'nun oyun planındaki yerini değiştiriyor. Şenol Güneş, Maicon'un Serdar'a oranla daha ağır olması nedeniyle Negredo'nun ceza sahası içinde hareketli olup formda hücum hattıyla galibiyete uzanmak istiyor.Beşiktaş'ın başında 3. sezonunu geçiren Şenol Güneş, Siyah-Beyazlı takımla Galatasaray'a karşı ligde maç kaybetmedi. Geride kalan 2,5 sezonluk periyotta 3'ü iç sahada, 2'si deplasmanda olmak üzere Galatasaray'la 5 kez karşılaşan Güneş'in öğrencileri, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.