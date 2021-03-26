Şenol Güneş'in ev ödevi, Hollanda'yı bitirdi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 gibi flaş bir skorla geçen A Milli Futbol Takımı'nda, Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu zorlu karşılaşmadan 1.5 ay önce rakibi en ince ayrıntılarına kadar anlatan özel bir videoyu oyunculara gönderdiği ve herkesi evlerinde maça hazırladığı ortaya çıktı



Tüm bilgiler havuzda toplandı



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; kuralar çekilir çekilmez tüm rakipleri ve oyuncularını mercek altına alan Ay-Yıldızlı ekibin başarılı hocası, Hollanda maçının hazırlıklarını ise 1.5 ay öncesinden başlattı. İlk olarak kurmaylarıyla üç ay önce bir araya gelen ve hepsini görevlendiren Şenol Güneş, Hollanda'nın oynadığı milli maçlardan antrenman tekniklerine kadar tüm bilgileri bir havuzda topladı. Hollanda'yı önce takım olarak masaya yatıran, ardından da futbolcularını tek tek analiz eden deneyimli teknik adam, bu oyuncuların oynadığı takımlardaki performanslarını bile havuza dahil etti.



Hollandayı adeta ezberletti



Uzun bir çalışmanın ardından kendi milli oyuncularının da analizlerini çıkartan Şenol Güneş, bütün veri ve bilgileri içinde barındıran bir video hazırlattı. Hem tüm takım için hem de her bir ay-yıldızlı futbolcu için ayrı ayrı oluşturulan görüntüler 1.5 ay önce milli futbolculara gönderildi. Tüm takımı Hollanda maçından 1.5 ay önce bu zorlu sınava hazırlayan Güneş, rakibi adeta en ince ayrıntısına kadar ezberletti. Futbolcuları hem bilimsel hem de teknik taktik olarak kusursuz işleyen tecrübeli hoca ve ekibi bu uzun ve zahmetli çalışmanın karşılığını büyük bir zaferle aldı.



Duygusal konuşma



Hollanda karşısında elde edilen müthiş zaferden sonra büyük bir sevinç yaşayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, soyunma odasında tüm takımı tebrik etti ve duygusal bir konuşma yaptı. Futbolculardan personele kadar herkesi etrafında toplayan başarılı teknik adamın, "Emeğimizin karşılığını aldık. Tüm Türkiye'yi bu gece sevince boğdunuz. Sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Sahada çok iyi işler yaptınız. Çalıştığımız her şeyi sahada göstermeye çaba sarf ettiniz. Hatalarımız eksiklerimiz elbette var ama bunları çalışarak gideririz. Grup maçlarına böyle başlamak bizim için çok önemli. Bu moralle sonraki maçlarda sizlerden daha fazlasını bekliyorum. Yapılacak daha çok iş var. Bu zaferin coşkusunu bu gece yaşayın ama yarın Norveç'e odaklanın. Türkiye bizden yeni zaferler bekliyor" diye konuştuğu öğrenildi.



