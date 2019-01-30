VIDA İÇİN İKİ ALTERNATİF

Beşiktaş geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hırvat stoper Domagoj Vida için Avrupa'nın devleri kapıyı çaldı.İtalyan ekibi Roma ve Inter'in 29 yaşındaki savunmacı için yarışa girdiği öğrenildi. Bu noktada teknik direktör Şenol Güneş, "Savunmadan oyuncu satmayın" diyerek Vida'nın takımda tutulmasını istedi.Güneş'in bu talebine rağmen Beşiktaş yönetiminin lig yarışında liderin 11 puan gerisine düşülmesi ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle değerini bulması durumunda Vida'yı satma kararı aldığı öğrenildi.Vida ve Roco'nun takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle stoper arayışlarına giren Beşiktaş, iki isme yoğunlaştı. Sassuolo'da kiralık forma giyen Uruguaylı Lemos için kulübü Las Palmas'la görüşen siyah-beyazlılar büyük aşama kaydetti. Listedeki diğer alternatif ise E.Frankfurt'tan Simon Falette. 26 yaşındaki futbolcu stoperlerden biri giderse takıma katılacak.