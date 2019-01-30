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Şenol Güneş'in Domagoj Vida kararı

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet, Hırvat stoper Domagoj Vida konusunda görüş ayrılığına düştü. Şenol Güneş, Roma'dan sonra Inter'in de devreye girdiği Domagoj Vida için "Savunmadan adam göndermeyin" diyerek tavrını koydu. Kapıyı 15 milyon Euro'dan açan yönetim ise pazarlık masasında.

Kaynak: Sabah
Şenol Güneş'in Domagoj Vida kararı
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30 Ocak 2019 08:28
Beşiktaş geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hırvat stoper Domagoj Vida için Avrupa'nın devleri kapıyı çaldı.

İtalyan ekibi Roma ve Inter'in 29 yaşındaki savunmacı için yarışa girdiği öğrenildi. Bu noktada teknik direktör Şenol Güneş, "Savunmadan oyuncu satmayın" diyerek Vida'nın takımda tutulmasını istedi.

Güneş'in bu talebine rağmen Beşiktaş yönetiminin lig yarışında liderin 11 puan gerisine düşülmesi ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle değerini bulması durumunda Vida'yı satma kararı aldığı öğrenildi.

VIDA İÇİN İKİ ALTERNATİF

Vida ve Roco'nun takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle stoper arayışlarına giren Beşiktaş, iki isme yoğunlaştı. Sassuolo'da kiralık forma giyen Uruguaylı Lemos için kulübü Las Palmas'la görüşen siyah-beyazlılar büyük aşama kaydetti. Listedeki diğer alternatif ise E.Frankfurt'tan Simon Falette. 26 yaşındaki futbolcu stoperlerden biri giderse takıma katılacak.



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