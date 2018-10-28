Şenol Güneş'in derbi ve 6 puan hesabı!

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki en zor dönemlerinden birini yaşıyor... Malmö karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrasında Konya beraberliği (2-2) ve ardından gelen Göztepe yenilgisi (2-0) moralleri de altüst etti. Genk ile Vodafone Park'ta oynanan maç, Beşiktaş'ın ayağa kalkış maçı olarak görülürken 4-2'lik yenilgi, takımın kötü performansı ve oyuncuların durumu taraftarı daha da kızdırdı.
Tribünlerden Şenol Güneş'e destek gelirken yönetim ve bazı oyunculara yönelik tepkilerin dozu da arttı. 4 maçtır galibiyet alamayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin artık hedefi Çaykur Rizespor maçı ile birlikte bir an önce çıkışa geçmek.
Rize maçını sadece 3 puandan ötesi haline getiren de bir fikstür Beşiktaş'ın önünde bulunuyor. Rize maçı sonrasında gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş 2 maçta alacağı 6 puan ile birlikte ligde de taşları yerinden oynatmayı planlıyor. Rize'de kazanıp çıkışın ilk adımını atmak isteyen Şenol Güneş ve kurmayları gelecek hafta alınacak galibiyetle birlikte arada 3 puan fark olan Başakşehir'i de puan olarak yakalamanın hesaplarını şimdiden yaptı.
KAYBEDECEKLER!
Teknik heyetin 2 haftalık planlamasında bir de rakiplerine yönelik adım var. Gelecek hafta oynanacak olan G.Saray-F.Bahçe derbisinin de ligi etkileyeceğini düşünen siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'den alınacak galibiyetler sonrasında derbide en az bir takımın puan kaybetmesi ile yeniden ligde zirveye yaklaşmak istiyor.
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Tribünlerden Şenol Güneş'e destek gelirken yönetim ve bazı oyunculara yönelik tepkilerin dozu da arttı. 4 maçtır galibiyet alamayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin artık hedefi Çaykur Rizespor maçı ile birlikte bir an önce çıkışa geçmek.
Rize maçını sadece 3 puandan ötesi haline getiren de bir fikstür Beşiktaş'ın önünde bulunuyor. Rize maçı sonrasında gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş 2 maçta alacağı 6 puan ile birlikte ligde de taşları yerinden oynatmayı planlıyor. Rize'de kazanıp çıkışın ilk adımını atmak isteyen Şenol Güneş ve kurmayları gelecek hafta alınacak galibiyetle birlikte arada 3 puan fark olan Başakşehir'i de puan olarak yakalamanın hesaplarını şimdiden yaptı.
KAYBEDECEKLER!
Teknik heyetin 2 haftalık planlamasında bir de rakiplerine yönelik adım var. Gelecek hafta oynanacak olan G.Saray-F.Bahçe derbisinin de ligi etkileyeceğini düşünen siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'den alınacak galibiyetler sonrasında derbide en az bir takımın puan kaybetmesi ile yeniden ligde zirveye yaklaşmak istiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın