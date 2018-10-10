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Şenol Güneş'in büyük jokeri! Her yerde Medel...

Medel ön libero ve sol bekin dışında stoper olarak görev yaptı. Yıldız oyuncu Göztepe önünde de stoper olarak oynayacak.

Kaynak: Takvim
Şenol Güneş'in büyük jokeri! Her yerde Medel...
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10 Ekim 2018 05:25
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Medel takımda tam anlamıyla bir joker görevi üstleniyor.

Şilili futbolcu ön libero ve sol bekin dışında stoper olarak da oynuyor. Üstelik Medel oynadığı her maçta görevini harfiyen yerine getiriyor.

DOMAGOJ VİDA'NIN YERİNE

Medel'in Vida'nın cezası nedeniyle Göztepe maçında oynamayacak olması nedeniyle stoper olarak oynayacağı öğrenildi. Medel, Pepe ile birlikte oynayarak bu kez defansta farklı görev yapacak.

ADRİANO'DAN MÜJDELİ HABER

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Adriano'dan sevindirici bir haber geldi. Brezilyalı futbolcunun Göztepe maçında oynayacağı öğrenildi.

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