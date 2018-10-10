DOMAGOJ VİDA'NIN YERİNE

ADRİANO'DAN MÜJDELİ HABER

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Medel takımda tam anlamıyla bir joker görevi üstleniyor.Şilili futbolcu ön libero ve sol bekin dışında stoper olarak da oynuyor. Üstelik Medel oynadığı her maçta görevini harfiyen yerine getiriyor.Medel'in Vida'nın cezası nedeniyle Göztepe maçında oynamayacak olması nedeniyle stoper olarak oynayacağı öğrenildi. Medel, Pepe ile birlikte oynayarak bu kez defansta farklı görev yapacak.Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Adriano'dan sevindirici bir haber geldi. Brezilyalı futbolcunun Göztepe maçında oynayacağı öğrenildi.