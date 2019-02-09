Şenol Güneş'in Bursaspor şifresi Kagawa!

Süper Lig'in 21. haftasında bugün Vodafon Parkt'takonuk edecek olan, bu önemli maçın son hazırlığını dün akşam saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamladı. İdman öncesi Şenol Güneş'in 1 saate yakın taktik toplantı yaptığı da bildirildi.Kagawa ve Burak'ın transfer edilmesi, Babel'in takımdan ayrılması, Quaresma'nın da cezalı olması nedeniyle Şenol Güneş, klasik hücum anlayışını Bursa maçı öncesi tamamen değiştirdi.Kanat varyasyonları 2. hatta 3. plana atılırken, Kagawa ve Burak önderliğinde Beşiktaş, Bursa önünde kaleye direkt giden bir görüntü çizmeyi planlıyor. Hücum pasları Burak'ın koşu yoluna atılacak.Antalya deplasmanında 80. dakikada oyuna giren ve 3 dakikada 2 gol atarak gündeme bomba gibi düşen Kagawa, ilk kez Vodafone Park'ta Siyah-Beyazlı seyircilerin karşısına çıkacak. Kagawa'nın ne yaptığı maçın skorundan sonra sorulacak ilk soru gibi duruyor.