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Şenol Güneş'in Bursaspor şifresi Kagawa!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Bursaspor önünde stratejisini Kagawa ve Burak üzerine kurdu. Kanatlar 2. planda. İlk hedef ortadan direkt gole gitmek.

Kaynak: Takvim
Şenol Güneş'in Bursaspor şifresi Kagawa!
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09 Şubat 2019 09:23
Süper Lig'in 21. haftasında bugün Vodafon Parkt'ta Bursaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu önemli maçın son hazırlığını dün akşam saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamladı. İdman öncesi Şenol Güneş'in 1 saate yakın taktik toplantı yaptığı da bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TA RADİKAL DEĞİŞİM

Kagawa ve Burak'ın transfer edilmesi, Babel'in takımdan ayrılması, Quaresma'nın da cezalı olması nedeniyle Şenol Güneş, klasik hücum anlayışını Bursa maçı öncesi tamamen değiştirdi.

BEŞİKTAŞ DİREKT KALEYE GİDECEK

Kanat varyasyonları 2. hatta 3. plana atılırken, Kagawa ve Burak önderliğinde Beşiktaş, Bursa önünde kaleye direkt giden bir görüntü çizmeyi planlıyor. Hücum pasları Burak'ın koşu yoluna atılacak.

GÖZLER KAGAWA'DA

Antalya deplasmanında 80. dakikada oyuna giren ve 3 dakikada 2 gol atarak gündeme bomba gibi düşen Kagawa, ilk kez Vodafone Park'ta Siyah-Beyazlı seyircilerin karşısına çıkacak. Kagawa'nın ne yaptığı maçın skorundan sonra sorulacak ilk soru gibi duruyor.

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