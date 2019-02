"OYUN KALİTEMİZ ARTIYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "Takım olarak kazanmak için sahaya çıktık. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Rakip dirençli ve disiplinliydi. Samet Hoca, bunu iyi yapabilen bir hoca. Mağlubiyetleri bizden az bir takımla oynadık. İyi oynadık goller bulduk ama 2-0'dan sonra düşüşlerimiz oldu, oyun disiplini koptu. İyi oynamak bazen bize rakip oluyor, onun altında eziliyoruz. Burak Yılmaz, Adem Ljajic ve Kagawa ile oynadığımız dönemde rakip fazla geldi. Bursaspor da iyiydi, onlara da başarılar diliyorum. Tribünlerin dolması, desteği, takımı da etkiliyor. Biz de her geçen gün taraftarın desteğini daha da arkamıza alıyoruz, oyun kalitemiz de giderek artıyor. Bu durumdan memnunum." dedi.Burak Yılmaz'ın golleri ve taraftarla barışması hakkındaki soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Burak Yılmaz'ın kalitesi belli. Beşiktaş'ı seviyor. Beşiktaş'ın bağrından çıkmış bir isim. Takımı için en iyisini yapmaya çalışan bir isim, örnek gösterilmesi gereken bir isim. İma kırılmaları oldu, daha dikkatl olmalı. Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Arzusunu ve isteğini görüyorum. Golden çok takımın oynamasına çok etkisi var, herkes gollerini görüyor ama bu yönü de güçlü. Güçlü ve moralli olması lazım. Attığı gol, taraftarın desteğine göre az. Ben de oynasam sahada, beni de taraftar bu şekilde desteklese ben de gol atarım. Tabii ki bugün goller ve desteğe sevindim." açıklamasını yaptı.Burak Yılmaz ile ilgili basın toplantısında sözlerine devam eden Şenol Güneş, "Herkes hata yapıyor, Burak Yılmaz da hata yaptı. Burak Yılmaz'ın her gittiği takımda Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor. Burak Yılmaz'ın ailecek Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor. Bu duyguysa, en iyisi onda var. Ama şu anda en iyi Beşiktaşlı da benim, işimi iyi yapıyorsam, en iyi Beşiktaşlı benim. İş ahlakı bu. Burak burada rakip olduğunda aslanlar gibi savaştı, işi bu. Düştüğünde penaltı verilmiş, bu tartışılır ama oyuncu yok edilmez. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun en iyi santrforu. Burak Yılmaz düşer, penaltı verilir. Bugün de düştü, penaltı verilebilirdi. Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri şu anda, ben onu niye yok edeyim? Ben Burak'tan memnunum. Şu anda işini seviyor, takıma katkı yapıyor, daha iyi oynaması lazım, bazen hata yapacak. Yeni Burak Yılmaz'lar yetişsin isteriz, bulamazsınız 15 yılda" şeklinde konuştu.Şampiyonluk yarışıyla ilgili soruyu da yanıtlayan deneyimli teknik adam "Biz bu maçı kazandık ve şimdi Yeni Malatyaspor maçına odaklanacağız. Sadece maçlara odaklanacağız ve kazanmaya çalışacağız. Eksiklerimizi düzeltip, zor bir Malatya maçı oynayacağız. Lig yarışının ne olacağına daha sonra bakarız. Güzel futbol, alınan sonuçlara göre değişir." ifadelerini kullandı.Adem Ljajic ve Kagawa'nın ikinci yarının son bölümlerinde aynı anda oynamasıyla ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Bizim dışımızda hem yönetim, hem medya takım yapıyor. Biz de onlara ayak uydururuz. Görüşler tabii ki olacak. Her ikisi de kenarda oynarken, oyun tempolarının altında oynuyor. Oğuzhan ile Adem'i aynı aynda kullanmaya çalıştık ama olmadı. Bazen değişiklikler olacak. Adem ile başlamayı tercih ettim. Güven Yalçın iyi işler yaptı. Kagawa ve Adem ile iyi işler yapabilirsiniz. Ancak geçen hafta Kagawa girdiğinde rakip dirençsizdi. Burada iyi karar vermek gerekiyor" dedi.