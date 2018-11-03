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Şenol Güneş'in Başakşehir planı! "Risk yok"

Şenol Güneş son 6 maçta deviremediği Başakşehir'in tuzağına bu kez düşmeyecek. Beşiktaş topu rakibe verecek, riske girmeden gol arayacak.

Kaynak: Takvim
Şenol Güneş'in Başakşehir planı! 'Risk yok'
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03 Kasım 2018 06:07
Süper Lig'de haftanın skoru en az derbi kadar merak edilen maçında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.

Geçen hafta aldığı farklı Rize galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta Başakşehir sınavı öncesi istatistikler can sıkıyor. Siyah-Beyazlılar, rakibi önünde son 11 maçta 1 kez kazanabilirken, Şenol Güneş de son 6 maçta Başakşehir'e karşı galibiyet alamadı.

Başakşehir sınavına büyük önem veren Güneş bu kez rakibin tuzağına düşmeyecek. Başakşehir önünde çok kontrollü oynayacak olan Siyah-Beyazlılar riske girmeden gol arayacak..

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş akşam yaptığı idmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-Beyazlılar'da futbolcuların moral motivasyonun üst düzeyde olduğu öğrenildi.

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