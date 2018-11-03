Şenol Güneş'in Başakşehir planı! 'Risk yok'

Süper Lig'de haftanın skoru en az derbi kadar merak edilen maçında Medipol Başakşehir ve, Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.Geçen hafta aldığı farklı Rize galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta Başakşehir sınavı öncesi istatistikler can sıkıyor. Siyah-Beyazlılar, rakibi önünde son 11 maçta 1 kez kazanabilirken, Şenol Güneş de son 6 maçta Başakşehir'e karşı galibiyet alamadı.Başakşehir sınavına büyük önem veren Güneş bu kez rakibin tuzağına düşmeyecek. Başakşehir önünde çok kontrollü oynayacak olan Siyah-Beyazlılar riske girmeden gol arayacak..Beşiktaş akşam yaptığı idmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-Beyazlılar'da futbolcuların moral motivasyonun üst düzeyde olduğu öğrenildi.