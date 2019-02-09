SPORX ÖZEL: A Milli Takım'ın 22 Mart'ta Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçına Şenol Güneş yönetiminde çıkmak isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Yönetimi ile prensip anlaşmasına vardı. (Sporx.com'un sabah saatlerinde duyurduğu haberin detaylarına bu link üzerinden de ulaşabilirsiniz)
Sezon sonuna kadar hem A Milli Takım hem de Beşiktaş'ta çalışması beklenen Şenol Güneş'i bu konuda ikna etmeye çalışan TFF ve Beşiktaş Yönetimi, Güneş'in ikna olmaması durumunda alternatif stratejisini de belirledi.
Şenol Güneş'in sadece bir takım çalıştırmak isteği konusunda diretmesi durumunda alternatif bir plan hazırlayan Beşiktaş, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti ile devam edecek. Guti'nin sezon sonuna kadarki performansınına göre rotasını belirleyecek olan siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda da Sergen Yalçın ya da Tamer Tuna ile masaya oturacak ve iki takımdan biriyle yola devam edecek.
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Sezon sonuna kadar hem A Milli Takım hem de Beşiktaş'ta çalışması beklenen Şenol Güneş'i bu konuda ikna etmeye çalışan TFF ve Beşiktaş Yönetimi, Güneş'in ikna olmaması durumunda alternatif stratejisini de belirledi.
Şenol Güneş'in sadece bir takım çalıştırmak isteği konusunda diretmesi durumunda alternatif bir plan hazırlayan Beşiktaş, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti ile devam edecek. Guti'nin sezon sonuna kadarki performansınına göre rotasını belirleyecek olan siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda da Sergen Yalçın ya da Tamer Tuna ile masaya oturacak ve iki takımdan biriyle yola devam edecek.
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