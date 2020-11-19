Şenol Güneş'in 50. resmi maçında 10. yenilgisi

Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, çıktığı 50. maçında 10. mağlubiyetini yaşadı.

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Şenol Güneş'in 50. resmi maçında 10. yenilgisi
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19 Kasım 2020 01:45
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 50. resmi maçta Macaristan'a kaybetti.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 50. resmi maçta 10. yenilgisini aldı. 28 maçı kazanan ay-yıldızlı ekip, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.  

Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.



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