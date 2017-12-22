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Şenol Güneş'i kızdıran olay! İsyan etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç takvimine isyan etti.

Şenol Güneş'i kızdıran olay! İsyan etti
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22 Aralık 2017 11:09
Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, lig ve kupa fikstürünün yakın zamanda peş peşe maçlar içermesine tepki gösterdi.

Konuyu yöneticilerle paylaşan 65 yaşındaki çalıştırıcı, "Lig bitiyor, kupa maçları başlıyor. Kamp döneminde kupa maçı oynayacağız. Yabancı oyuncularımız var.

Ülkelerine gidip gelmeleri günler sürüyor. Planlama yapılırken bunlar hiç düşünülmemiş. Önümüzde koca 6 ay varken bizi böyle zor duruma sokuyorlar" serzenişinde bulundu.



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