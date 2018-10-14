Şenol Güneş'i çıldırtan oyun!

dünkü idmanı oldukça gergin geçti. U21 takımıyla yapılan antrenman maçında aslar 2-0 geriye düşünce tansiyon yükseldi. İşte yaşananlar:İlk yarıda Quaresma U21 takımında oynadı ve penaltıdan golünü attı. Ardından Yusuf Atasoy yine penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Hem sergilenen futbol hem de skor Şenol Güneş'i kızdırdı. Tecrübeli hoca mücadeleyi sinirli bir şekilde izlerken, sık sık talebelerini uyardı.Devre arasında Güneş, futbolcuları toplayarak bir güzel fırçaladı ve "Kendinize gelin" çıkışında bulundu. Quaresma ikinci yarıda As takıma geçerken, Pektemek'in golleri skora denge getirdi. Love ise penaltı kaçırdı.Şenol Hoca, Gökhan Töre'den savunmaya yardım etmesini istedi. Ancak yıldız futbolcu, umursamaz tavrını sürdürünce idmandan çıkartıldı.Sakatlıktan yeni çıkan Adriano, dizine darbe aldı. Bir süre oyuna devam etmesine rağmen ağrıları artınca kenara çekildi.