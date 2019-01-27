Şenol Güneş'e Burak Yılmaz ve Tolgay çağrısı!

, Beyaz Futbol programında Şenol Güneş ve Beşiktaş yönetimine çağrıda bulundu.Quaresma'ya bu veda hiç yakışmadı. Gördüğü kırmızı kart asla yakışmadı. Orada atlamanın ne amacı var? Niye çocuğun tendonuna atlıyorsun? Beşiktaş dün kazansaydı, Quaresma da 90 dakika oynasaydı veda yapılacaktı. Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı.Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı niye değiştiriyorsun? Sana gol lazım hocam. Neden değiştiriyorsun? Bırak, Burak Yılmaz ile yenil. Çocuk güçsüz. 80-90 dakika sahada kalsın. Yanlış değişiklikler yaptın.Beşiktaş'ın kadrosu çok geniş değil. Yönetime sesleniyorum. Bu Gökhan Töre, Lens'ten daha iyi futbolcu. Tolgay'ı da affedin. Bütün maç stoperleri çalıştırdınız. Lens zaten hayal aleminde geziniyor. Senede 2 maç falan oynuyor.Kadronuz geniş değil. Galatasaray bu kadrosuna rağmen 2 futbolcu daha almaya çalışıyor. Siz halen elinizdeki oyuncuları oynatmıyorsunuz. Bu kaprisleri bırakın. Transfer yapamayacağına göre Tolgay'ı kullanın. Beşiktaş ilk 3'e girmek istiyorsa Gökhan ve Tolgay'ı oynatın.