Şenol Güneş: 'Yeni sezona kazanarak başlayalım'

Kartal, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarında oynadığı 3 maçı da kazanan siyah-beyazlı takım, Karagümrük'ü de yenerek lige galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş sezonun açılış maçı öncesi gerçekleştirdiği toplantıda futbolcularına uyarılarda bulunurken galibiyet istedi. Sezona üç puanla başlamanın önemli olduğuna vurgu yapan deneyimli çalıştırıcının, "Futbolda her maç ve her rakip önemlidir. İşimizi her zaman ciddiye almak ve sıkı çalışmak zorundayız. Yeni sezona kazanarak başlayalım. Karagümrük cesur futbol oynayan, iyi bir takım. Onlar da bizim gibi sezona iyi başlamak isteyeceklerdir. İlk düdükten son dakikaya kadar oyunun kontrolü bizde olmalı. Neftçi Bakü maçının son bölümünde yaşadığımız sıkıntı bize ders olmalı. Futbolda rakip kim olursa olsun oynamasına izin verirseniz sorun yaşarsınız. Bu nedenle oyunun kontrolü sürekli bizde olmalı" dediği aktarıldı.
Şenol Güneş önlerindeki 21 gün içinde 7 maça çıkacaklarının da altını çizdi.
UEFA Konferans Ligi'nde 3, Süper Lig'de 4 maç oynayacaklarını aktaran siyah- beyazlı hocanın, "Yoğun maç trafiği nedeniyle zaman zaman kadroda rotasyonlar da olacak. Herkes en iyi şekilde kendini bu maçlara hazırlasın" ifadelerini kullandığı vurgulandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarında oynadığı 3 maçı da kazanan siyah-beyazlı takım, Karagümrük'ü de yenerek lige galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş sezonun açılış maçı öncesi gerçekleştirdiği toplantıda futbolcularına uyarılarda bulunurken galibiyet istedi. Sezona üç puanla başlamanın önemli olduğuna vurgu yapan deneyimli çalıştırıcının, "Futbolda her maç ve her rakip önemlidir. İşimizi her zaman ciddiye almak ve sıkı çalışmak zorundayız. Yeni sezona kazanarak başlayalım. Karagümrük cesur futbol oynayan, iyi bir takım. Onlar da bizim gibi sezona iyi başlamak isteyeceklerdir. İlk düdükten son dakikaya kadar oyunun kontrolü bizde olmalı. Neftçi Bakü maçının son bölümünde yaşadığımız sıkıntı bize ders olmalı. Futbolda rakip kim olursa olsun oynamasına izin verirseniz sorun yaşarsınız. Bu nedenle oyunun kontrolü sürekli bizde olmalı" dediği aktarıldı.
Şenol Güneş önlerindeki 21 gün içinde 7 maça çıkacaklarının da altını çizdi.
UEFA Konferans Ligi'nde 3, Süper Lig'de 4 maç oynayacaklarını aktaran siyah- beyazlı hocanın, "Yoğun maç trafiği nedeniyle zaman zaman kadroda rotasyonlar da olacak. Herkes en iyi şekilde kendini bu maçlara hazırlasın" ifadelerini kullandığı vurgulandı.