Şenol Güneş: 'Yeni oyuncular aramıza katılacak'

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile oynanacak ilk maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Yeni sezona eski oyuncularla başlayacaklarına dikkat çeken Güneş, "Kampta çok çalışarak oldukça mesafe aldığımızı düşünüyorum. Yeni sezona eski oyuncularımızla başlıyoruz. İyi bir oyun bekliyoruz. Rakibimizin iyi oyuncuları var. İzin verdiğiniz zaman hızlı çıkabiliyorlar. İyi bir oyunla tur için avantajı almak istiyoruz." dedi.
"YENİ İSİMLER KATILACAK"
Transfer hakkındaki soruları da yanıtlayan Güneş, "Yönetimimiz transfer için çalışmalara devam ediyor. Onana ve Amartey geldi şu ana kadar. Diğer oyuncuları da zaman içinde kadromuza katacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni sezona eski oyuncularla başlayacaklarına dikkat çeken Güneş, "Kampta çok çalışarak oldukça mesafe aldığımızı düşünüyorum. Yeni sezona eski oyuncularımızla başlıyoruz. İyi bir oyun bekliyoruz. Rakibimizin iyi oyuncuları var. İzin verdiğiniz zaman hızlı çıkabiliyorlar. İyi bir oyunla tur için avantajı almak istiyoruz." dedi.
"YENİ İSİMLER KATILACAK"
Transfer hakkındaki soruları da yanıtlayan Güneş, "Yönetimimiz transfer için çalışmalara devam ediyor. Onana ve Amartey geldi şu ana kadar. Diğer oyuncuları da zaman içinde kadromuza katacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.