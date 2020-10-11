Şenol Güneş: 'Yazık oldu'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile 1-1 berabere kaldığımız maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanmayı hak ettiğimizi belirten Güneş, "Rakibimiz agresif, takım oyunu oynayan, daha çok uzun toplarla hücum etmeye çalışan bir takım. Ön yaptığımız baskılardan sonuç alamayınca hem savunmada, hem hücumda iyi değildik. Yavaş oynadık. Top kaybettik. Mert Günok'un vuruşunu alıp direkt hızlı hücumla gol attılar. İkinci yarıda daha iyiydik. Kazanmaya yakındık. Yazık oldu. Hem Sırbistan, hem bu maçtaki beraberlik yazık oldu. Oyuncular yüzde 100'ünü vermeye çalıştı." ifadelerini kullandı.



"5 DAKİKA DEĞİŞİKLİK BEKLİYORDUM"



Uzatmanın sonunda yaptığı değişiklik için de konuşan deneyimli hoca, "Hiç oyuncu değiştirmeyi düşünmüyordum. 5 dakika bekliyordum. O kadar değişikliğe rağmen 2 dakika uzatma verdi. Üzgünüz. 2 puan kaybettik burada. Disiplinle oynamak, rakibi sahasına hapsetmek önemliydi. Devam ettireceğiz." dedi.



"KAZANMAYI HAK EDİNCE KAZANMALISINIZ"



Önemli bir şansı değerlendiremediğimizi söyleyen teknik adam, "3 maç yaptık. Macaristan olumsuzdu. Sırbistan maçında deplasmanda kazanmaya yakındı. Burada da kazanmaya yakındık. Bu kayıplar bizi geride bıraktı. Kazanmayı hak edince kazanmalısınız. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçı zaten kaybettik. Bu tip maçları kazanmalısın." diye konuştu.



"HAFTADA 3 MAÇ YAPIYORUZ"



Bu zorlu dönemde 3 maça birden çıkacaklarını söyleyen Şenol Güneş, "Sırbistan maçını kazanmak için oynayacağız. Rotasyon olabilir. Bugün de sakatlık olur, yorgunluk olur. Antrenmanda Çağlar'ın ayağı gerildi, dinlendirdik. Kaan oynadı, gerginlik oldu. Oynayan oynamayan oluyor. Çağlar dinlendi, oldu. Şimdi seyahat edeceğiz. Rusya 3 maçı da evinde yaptı. Almanya'da oynadık, Rusya'ya geldik, saat 4-5 gibi İstanbul'da olacağız. Sonra test olacağız. Antrenman yok. 1 haftada 3 maç yapıyoruz, hem de pandemi döneminde. Uyum sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



