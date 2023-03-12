Şenol Güneş: 'Yarıştan kopmamak için kazanmalıyız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir deplasmanından üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Süper Lig'de kalan tüm maçlara "final" gözüyle bakan siyah-beyazlı hoca, ikincilik yarışındaki en önemli rakiplerden olan Başakşehir'i yenmek zorunda olduklarını düşünüyor.



Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda karşılaşmanın önemini anlatırken, bir dizi uyarıda bulundu. Ankaragücü önünde son 15 dakikaya kadar çok tempolu ve arzulu bir futbol ortaya koyduklarını hatırlatan Şenol Güneş'in, "Bu oyunumuzu daha da geliştirmemiz lazım. Her maç üstüne koyarak devam etmeliyiz. Başakşehir bu ligin en deneyimli ve en iddialı takımlarından biri. Hafta arası Avrupa kupası maçı oynamış olsalar da geniş bir kadroya sahipler. İki takım için de çok kritik bir maç. Kazanırsak hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli bir adım atmış oluruz. Yarıştan kopmamak için kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandığı kaydedildi.



Başakşehir'e ilk maçta 1-0 mağlup olduklarını hatırlatan Şenol Güneş'in, rövanş karşılaşmasının ikili averaj açısından çok önemli olduğunu da dile getirdiği öğrenildi.





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