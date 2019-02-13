Şenol Güneş ve Lucescu arasındaki milli takım diyaloğu

SPORX ÖZEL - A Milli Takımda beklenen operasyonun gerçekleşmesinin ardından TFF yönetimi sözleşmesini fesh ettiği Mircea Lucescu'nun yerine Şenol Güneş'le el sıkışırken iki tecrübeli teknik adasında 11 Ocak 2019 günü Beşiktaş kampındaki ilginç diyalog ortaya çıktı...





Mircea Lucescu'nun, 11 Ocak günü beraberindeki Tayfur Havutçu ve Carlo Nicolini ile birlikte Beşiktaş kampını ziyareti sırasında teknik direktör Şenol Güneş'in, "Hocam milli takımda çalışmalar nasıl gidiyor?" sorusuna "Milli takımı sana hazırlıyorum" cevabı verdiği ifade edildi.



