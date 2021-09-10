Şenol Güneş: 'Vatan haini ilan edildim'

A Milli Takım'ın Hollanda karşısındaki 6-1'lik mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ile geleceği hakkında toplantı yapmıştı.



Şenol Güneş'in Nihat Özdemir ile yaptığı toplantıda, kamuoyunda hasız yere çok sert şekilde eleştirildiğini, hatta vatan haini ilan edildiğini dile getirdiği belirlendi.



Bu görüşüyle ilgili Nihat Özdemir'e açıklama yapan Şenol Güneş'in "Ne yazık ki herkes buraya kulüp takımı gibi bakıyor. Milli Takım kavramından, milli duygulardan çok uzaklaştık. Örneğin Emre Belözoğlu'nu yanıma almak istedim. Bu konuda epeyce yol da aldık. Ama bu kararımdan dolayı Trabzon'da kendi şehrimde vatan haini ilan edildim. Oysa bu gençleri, bu takımı en iyi tanıyan isimdi Emre... Çok faydalı olabilirdi. Hem bana, hem oyunculara..." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.



