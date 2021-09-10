Şenol Güneş: "Vatan haini ilan edildim"

A Milli Takım ile yolları ayrılan Şenol Güneş, kendisine yönelik eleştirilerle ilgili olarak Nihat Özdemir'e dert yandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş: 'Vatan haini ilan edildim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2021 13:15
A Milli Takım'ın Hollanda karşısındaki 6-1'lik mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ile geleceği hakkında toplantı yapmıştı.

Şenol Güneş'in Nihat Özdemir ile yaptığı toplantıda, kamuoyunda hasız yere çok sert şekilde eleştirildiğini, hatta vatan haini ilan edildiğini dile getirdiği belirlendi.

Bu görüşüyle ilgili Nihat Özdemir'e açıklama yapan Şenol Güneş'in "Ne yazık ki herkes buraya kulüp takımı gibi bakıyor. Milli Takım kavramından, milli duygulardan çok uzaklaştık. Örneğin Emre Belözoğlu'nu yanıma almak istedim. Bu konuda epeyce yol da aldık. Ama bu kararımdan dolayı Trabzon'da kendi şehrimde vatan haini ilan edildim. Oysa bu gençleri, bu takımı en iyi tanıyan isimdi Emre... Çok faydalı olabilirdi. Hem bana, hem oyunculara..." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.