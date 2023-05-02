Şenol Güneş - Valentin Rosier zirvesi!

Beşiktaş'ın lider Galatasaray karşısında elde ettiği derbi zaferinde Valentin Rosier'in de büyük payı vardı. Onur Bulut'un hastalığı nedeniyle şans bulduğu Ümraniyespor maçında başarıyla görev yapan Fransız sağ bek derbide de ilk 11'de sahaya çıktı ve performansıyla tam not aldı.



Teknik Direktör Şenol Güneş'in derbiden önce Rosier'le özel bir görüşme gerçekleştirdiği belirlendi. Maçtan birkaç gün önce tesislerde Rosier'le bir araya gelen Güneş'in deneyimli futbolcuyu motive edici ifadeler kullandığı öğrenildi.



"FORMANIN HAKKINI VERECEKSİN!"



Rosier'e kendisine ilk 11'de forma vermeyi planladığını bildiren siyah-beyazlı hocanın, "Yeteneğin ve enerjin ortada. Ümraniye maçındaki oyunun da tatmin ediciydi. Derbide senin yeteneklerine ve enerjine ihtiyacımız olacak. Kendini en iyi şekilde maça hazırlamanı istiyorum ve sana güveniyorum. Yeteneklerini göstererek formanın hakkını vereceğine de inanıyorum" diye konuştuğu aktarıldı. Valentin Rosier'in bu görüşmeden büyük bir memnuniyetle ayrıldığı vurgulandı.



Formayı yeniden kapan ve derbide üst düzey bir performans sergileyen başarılı futbolcunun karşılaşmanın ardından Şenol Güneş tarafından özel olarak tebrik edildiği de belirtildi.



