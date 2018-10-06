Şenol Güneş, Vagner Love'dan memnun değil!

, UEFA Avrupa Ligi'ndedeplasmanda 2-0 yenilirken, forvette yaşanan problem bir kez daha su yüzüne çıktı.Bu sezon sadece 6-0 kazanılan Torshavn maçında 3 kez ağları havalandıran, diğer karşılaşmalarda beklenen verimi sağlayamayınca Şenol Güneş, sezon öncesi gönderilmek istenen Vagner Love'a sarıldı.34 yaşındaki, Malmö karşısında hayal kırıklığı yaşattı. Brezilyalı yıldız, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede iki isabetli şut bulabildi.Beşiktaş'ın bu sezon attığı 30 golün 8'i forvetlerden gelirken Şenol Güneş'in Konyaspor maçında Güven Yalçın'a şans verebileceği öğrenildi.