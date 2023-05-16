Şenol Güneş transferlerin hemen bitmesini istiyor

Zirve takipçisi Beşiktaş, Süper Lig'i ikinci veya üçüncü sırada bitirirse sıkışık takvim yüzünden sezonu çok erken açmak zorunda kalacak. Son iki derbiyi kazansa da lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'yi de geride bırakarak şampiyon olamazsa, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak ve ilk maçına büyük olasılıkla 25 Temmuz'da çıkacak. Bu durumda Kartal'ın yeni sezon çalışmalarına en az 1 ay önce başlaması gerekecek. Bir başka ifadeyle Beşiktaş yeni sezonu en geç 25 Haziran'da açarak çalışmalara başlamaya ihtiyaç duyacak.
TRANSFERLERİ ERKENDEN İSTİYOR
Teknik Direktör Şenol Güneş önlerindeki takvimin çok sıkışık olması yüzünden transferin en kısa sürede bitirilmesini istiyor. Yeni oyuncuların temmuz ayının başında kadroda olması gerektiğini düşünen Güneş bu konudaki görüşlerini yöneticilerle paylaştı.
Siyah-beyazlılar transferde sağ stoper, merkez orta saha ve iki kanat oyuncusuyla kadroyu güçlendirmeyi planlıyor. Dizinden ameliyat geçiren Tayyip Talha'nın 6 aydan önce sahalara dönemeyecek olması nedeniyle mutlaka sağ stoper alınacak. Orta sahaya Gedson ve Hadziahmetovic profilinde deneyimli bir oyuncu isteyen Şenol Güneş, kanatların birer isimle güçlendirilmesini talep ediyor.
KAZANCI HIZ VERDİ
Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve yöneticilerin, Güneş'in talepleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiği bildirildi. Kazancı'nın transferde kısa süre içinde sonuç almak için arayışlarına hız verdiği ifade edildi.
TRANSFERLERİ ERKENDEN İSTİYOR
Teknik Direktör Şenol Güneş önlerindeki takvimin çok sıkışık olması yüzünden transferin en kısa sürede bitirilmesini istiyor. Yeni oyuncuların temmuz ayının başında kadroda olması gerektiğini düşünen Güneş bu konudaki görüşlerini yöneticilerle paylaştı.
Siyah-beyazlılar transferde sağ stoper, merkez orta saha ve iki kanat oyuncusuyla kadroyu güçlendirmeyi planlıyor. Dizinden ameliyat geçiren Tayyip Talha'nın 6 aydan önce sahalara dönemeyecek olması nedeniyle mutlaka sağ stoper alınacak. Orta sahaya Gedson ve Hadziahmetovic profilinde deneyimli bir oyuncu isteyen Şenol Güneş, kanatların birer isimle güçlendirilmesini talep ediyor.
KAZANCI HIZ VERDİ
Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve yöneticilerin, Güneş'in talepleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiği bildirildi. Kazancı'nın transferde kısa süre içinde sonuç almak için arayışlarına hız verdiği ifade edildi.