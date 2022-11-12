Şenol Güneş, transfer listesini yönetime verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ara transfer dönemi için bir ön rapor hazırladı.



Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşerek takımdaki eksikleri ve yapılması gerekenleri anlatan Güneş'in, birer stoper ve merkez orta saha ile her iki kanatta oynayabilecek futbolcu istediği belirtildi.



Tecrübeli teknik adamın, Antalya kampının bitiminde (18 Aralık) takımdan gönderilmesini istediği isimlerin listesini yönetime bildireceği de öğrenildi.





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