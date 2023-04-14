Şenol Güneş, Trabzonspor'u imha planını hazırladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor karşısındaki planını belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Trabzonspor'u imha planını hazırladı
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14 Nisan 2023 12:02
Süper Lig'de biri derbi olmak üzere son 5 maçını kazanıp müthiş bir yükselişe geçen Beşiktaş'ta tüm gözler bu hafta oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, bir yandan takıma motivasyon konuşmaları yaparak ikincilik, hatta zirve şanslarının devam ettiğini anlatıyor, diğer yandan da kafasındaki 11'i belirlemeye çalışıyor. Son maçta Amir'in cezalı duruma düşmesi ve Cenk'in de sakatlanması nedeniyle mecburi rotasyona gidecek olan usta hoca hem oyun planını hem oynayacakları netleştiriyor.

Redmond kanat forvet

Savunma hattında Saiss-Colley ikilisi ile beklerde Masuaku ve Onur'u görevlendirecek olan Güneş, orta sahayı Salih-Gedson-Maxim üçlüsüyle kurmayı düşünüyor. Son haftaların formda ismi Redmond'u Cenk'in yeine sol kanat forvet olarak oynatmayı planlayan siyah beyazlı çalıştırıcı, sağ tarafa Ghezzal, ileride de Aboubakar'ı değerlendirecek. Atletico maçında gol atan N'Koudou'un da bir ihtimal 11 çıkması durumunda Redmond forvet arkası olarak görev yapacak.

"Rakibin eksiklerini değerlendirin"

Öte yandan derbi uyarılarında da bulunan Güneş, Trabzonspor'u zayıf yönleri üzerinde çalışıyor. Abdülkadir Ömür ve Visca'nın forma giyemeyecek olmasını fırsata çevirmek isteyen usta çalıştırıcının, oyunu sürekli kanatlara yönlendirmelerini istediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın dünkü antrenmanda da "Bol bol şut atın. Topun hakimiyeti hep sizde olsun" dediği öğrenildi.



 
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