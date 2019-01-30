Şenol Güneş: 'Tosic'in gitmesini hiç istemedim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dusko Tosic'in Beşiktaş'tan ayrılmasını hiç istemediğini ancak ekonomik sebeplerden dolayı Sırp futbolcunun ayrıldığını açıkladı.Her kulüpte bazı ekonomik sıkıntılar olduğunun altını çizen Güneş, ''Yönetimle bazı konularda zaman zaman farklı düşünsek de ortaya uygulanabilir bir fikir çıkartabiliyoruz ve uyguluyoruz. Bugün haklı olsam da belki 3 ay sonra bugünkü düşüncemde hatalı olabilirim. Bir oyuncuyu istediğinizde de 3 ay sonra o oyuncuyla ilgili yanılabilirsiniz. Her kulüpte olduğu gibi bizde de ekonomi başta olmak üzere bazı sıkıntıları var" dedi.Tosic'in gitmesini hiç istemediğinin de ifade eden Güneş, "Çok oyuncu takım başarılıyken gitti. Bu doğru bir şey değil ama günün şartlarında böylesi uygundu. Ben düşüncemi her zaman söylerim ama yönetim belki benden daha iyi bir karar verir. Mesela Tosic'in gitmesini istemezdim ancak o günün şartları gitmesi yönündeydi. Monaco çok önemli transferler yaptı sonrasında 500-600 milyon euro'luk satış yaptı. Ancak şimdi baktığımızda büyük sıkıntıları olduğunu görüyoruz, bunlar futbolun içinde olan şeyler" şeklinde konuştu.