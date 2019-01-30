Beşiktaş'ta transferin son saatlerinde yönetim hareketli saatler yaşarken, teknik direktör Şenol Güneş ise transfere ihtiyacı olmadığını söyledi ve Tolgay Arslan'ın da Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını söyledi.
Sporx'in de hazır bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Tolgay, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Bu transfere karşılık Şener'in de, Alper'in de gelmesinden yana bir sıkıntım olmazdı. Önemli olan gelen oyuncunun giden oyuncuya göre daha külfetli olmaması. Böyle olması durumunda zaten bir anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.
"ŞENER İYİ BİR ÇOCUK, İYİ BİR İNSAN"
Takasta anlaşılan Şener Özbayraklı için de görüşleri sorulan deneyimli teknik adam, "Şener Özbayraklı olayı ekstra bir olay. Gelirse de iyi bir çocuk, iyi bir insan. Bizde Gökhan da var. Gökhan'a bir şey olursa oynayabilecek bir oyuncu. Gökhan giderse de oynayabilecek oyuncu.. Tolgay'ın transferine bağlı" cevabını verdi.
ŞENER'İN MAAŞI PROBLEM YARATTI
Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapılan son görüşmenin ardından Tolgay Arslan için Şener Özbayraklı ve 2,5 milyon euro bonservis bedeli üzerine anlaşmaya vardı ancak Şener Özbayraklı'nın maaşının yüksek oluşu, Beşiktaş'ın transferi resmen sonlandırmasına engel oldu. Siyah-beyazlılar, oyuncu ile yaptığı görüşmelerden sonuç alması durumunda transfer resmen açıklanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sporx'in de hazır bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Tolgay, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Bu transfere karşılık Şener'in de, Alper'in de gelmesinden yana bir sıkıntım olmazdı. Önemli olan gelen oyuncunun giden oyuncuya göre daha külfetli olmaması. Böyle olması durumunda zaten bir anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.
"ŞENER İYİ BİR ÇOCUK, İYİ BİR İNSAN"
Takasta anlaşılan Şener Özbayraklı için de görüşleri sorulan deneyimli teknik adam, "Şener Özbayraklı olayı ekstra bir olay. Gelirse de iyi bir çocuk, iyi bir insan. Bizde Gökhan da var. Gökhan'a bir şey olursa oynayabilecek bir oyuncu. Gökhan giderse de oynayabilecek oyuncu.. Tolgay'ın transferine bağlı" cevabını verdi.
ŞENER'İN MAAŞI PROBLEM YARATTI
Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapılan son görüşmenin ardından Tolgay Arslan için Şener Özbayraklı ve 2,5 milyon euro bonservis bedeli üzerine anlaşmaya vardı ancak Şener Özbayraklı'nın maaşının yüksek oluşu, Beşiktaş'ın transferi resmen sonlandırmasına engel oldu. Siyah-beyazlılar, oyuncu ile yaptığı görüşmelerden sonuç alması durumunda transfer resmen açıklanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın