Şenol Güneş'ten Weghorst kararı

Gelecek sezon Beşiktaş'a yeniden kiralanacağı konuşulan Wout Weghorst'a teknik direktör Şenol Güneş soğuk bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Weghorst kararı
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07 Mayıs 2023 10:14
Wout Weghorst
Wout Weghorst
M. United
Ara transferde Manchester United'dan aldığı teklif sonrası Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Wout Weghorst, Ada'da aradığını bulamadı.

YENİDEN BEŞİKTAŞ SESLERİ

Kırmızı Şeytanlar ile Premier Lig'de ağları havalandıramayan Hollandalı golcünün Beşiktaş'a yeniden kiralık gelme durumu olduğu İngiliz basınında yazılıyor. Ancak siyah-beyazlı kulübün düşüncesi bu yönde değil.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN VETO

Teknik direktör Şenol Güneş, Ocak'ta giderek planlarını bozan oyuncuya kapılarını kapatmış durumda. Tecrübeli çalıştırıcının Weghorst'un yeniden alınmasını istemediği ve aklı tamamen Beşiktaş'ta olan isimlerle yeni sezona başlamayı hedeflediği kaydedildi. 

 
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