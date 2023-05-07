Ara transferde Manchester United'dan aldığı teklif sonrası Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Wout Weghorst, Ada'da aradığını bulamadı.Kırmızı Şeytanlar ile Premier Lig'de ağları havalandıramayan Hollandalı golcünün Beşiktaş'a yeniden kiralık gelme durumu olduğu İngiliz basınında yazılıyor. Ancak siyah-beyazlı kulübün düşüncesi bu yönde değil.Teknik direktör Şenol Güneş, Ocak'ta giderek planlarını bozan oyuncuya kapılarını kapatmış durumda. Tecrübeli çalıştırıcının Weghorst'un yeniden alınmasını istemediği ve aklı tamamen Beşiktaş'ta olan isimlerle yeni sezona başlamayı hedeflediği kaydedildi.