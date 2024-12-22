Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e; 'İt de gelse söylerim!'

"Benim görevim 'hoş geldin' demektir. Daha önce planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş. Bana söyleneni söylüyorum. Benim beyanatımı kendi kafasında kurgulamış. Çünkü, deprem zamanında, o da ölüler üzerinden kendine menfaat sağlayıp duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü, benim ölümlerle alakam yok ki. Deprem döneminde maçlar oynanmasın dendiği zaman, dedim ki 'Bunları böyle yaparak kazanamazsın' dedim. Ölülerle ilgili bir şey demiyorum ki, kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. TFF'nin aldığı kararla ilgili söylüyorum. Gaziantep'te maç oynanmaması gerekebilirdi, aldınız başka yerde. Hatay da öyle. Adana Demirspor oynadı, Malatyaspor oynamadı. Karmakarışık bir şey. Adaletsiz bir şey. Bunun doğru olmadığını söyledim. Bu kulüplerle ilgili TFF'nin kararı. Benim Hatay'da dünürüm var. Yakınını kaybetti ya. Ben Hatay için yardıma gittim. Aklınca, şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Yakışmıyor. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez. Ona da hoş geldin demek zorundayım. Benim için hiç fark etmez. Sen onu hareket olarak bana yaparsan, söylediğim lafın da arkasındayım doğru bulmamama rağmen. Ondan sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yerde. Allah yolunu açık etsin. Ondan sonra ben şahıs, kurumsal falan bunlar demogoji. Ne konuştuğunu dinlesin azıcık."

Her maç kendi içinde değerlendirilmeli. Geçen haftaki maç farklıydı, bu maç farklı. Kendi bölgesinde savunan, koşan bir takım. Hücum anlayışımız iyi ama pas isabetimiz ve pas hızımız düşük olunca pozisyon bulmakta zorlandık. Basit top kayıplarıyla da rakibe pozisyon sağladık. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar var ama çoğaltmalıyız. Arkaya sızmaları 1 kere yapabildik Cihan'la, daha çok yapabilirdik, şut, ikiye birler fazla olmalıydı. Yön değiştirmeler var, rakibin zaaflarını kullanacak becerili iş yapamadık. İkinci yarıda da sabırlı oynamak durumundaydık. Eldeki oyuncularımızın kazanma isteği sonuna kadar devam etmeliydi. Defansımızda da orijinal, o mevkinin oyuncuları yoktu. Hem paslarda hem defansif pozisyonlarda hatalar oluyor. Kazanmak önemliydi. Oyun üstünlüğü var ama pozisyon daha çok olabilirdi. Enteresandır bugün, gol yemedik ama başka gol de atabilirdik. 18 içerisinde ağır kaldık. Zor dönemde, oyuncuların üstünde baskı olduğu dönemde, ağırlık var üstlerinde, yapmayacakları pas hataları yapıyorlar, bu maçı kazanmak artı değer. Çıkış yapmak için bir başlangıç olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"HAKEM SANKİ HABERLİ GELMİŞ!"



Genç oyuncu Ali Şahin'e gelen tepkiler hakkında konuşan Güneş, " Ali Şahin, genç dinamik bir çocuk. Pozisyon bilgisi bakımından sıkıntıları var. Üst seviyede oynarken iyi pozisyon almanız lazım. Lundstram ve Batista da geriye alınca sıkıntı yaşıyor. Sarı kart gördü. Bazen kontrolsüz girebiliyor. Biz zaten ilk faulde kart görüyoruz. Mendy'e vakit geçirmekten sarı kart gösterdi ve cezalı duruma düşürdü. Sanki haberli geldi. Böyle de oyun oynanmaz. Zamanı geçirmek için takdir hakları... Enteresan. Faul yok, faul veriyor, 2 dakikada kullandırıyor. Onların eksik oyuncusu var, onlar devam ediyor, biz topu alınca kenara atıyoruz onun için. Maç bitmiştir. Yeni bir dönem olsun, başlangıç olsun istiyorum. Zaman zaman zor maçlar olacaktır ama daha olumlu olacağını düşünüyorum takımın." sözlerini sarf etti.



"ÜÇ TRANSFER YAPACAĞIZ"



Transfer gündemi hakkında konuşan Güneş, "Üç transfer kesinlikle yapacağız. Bir stoper kesin, ama iki de olabilir. Orta sahaya bir oyuncu alacağım. Kanat oynayabilen bir forvet alacağız. Ama sayı daha da artabilir. Ama üçü net. Eskiden birlikte oynadığım oyuncular da yazılıyor. Yok öyle bir şey." dedi.



"TFF'YE EYLÜL DEDİM"



Yeni sezonun başlangıcı hakkında konuşan Güneş, "Gelecek sezon için TFF bizlere, "Ligi ne zaman başlatalım?" diye sordu. Ben de Eylül ayını söyledim, bakalım yapacaklar mı..." sözlerini sarf etti.